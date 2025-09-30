CANAL RCN
Cayó MiLoto con millonaria suma en el país: este fue el departamento donde hubo ganador por primera vez

El sorteo 406 dejó más de quince mil ganadores y entregó una suma de más de 700 millones de pesos.

MiLoto números ganadores Ciudad Bolívar
Foto: MiLoto

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:53 a. m.
Este lunes 29 de septiembre, MiLoto dio a conocer los resultados del sorteo 406, el cual entregó más de 700 millones de pesos a miles de ganadores y de paso, también dejó un ganador del premio mayor de 600 millones.

La entidad informó que este ganador fue histórico, pues se dio por primera vez en el departamento del Caquetá, lugar donde jamás había caído. El tiquete ganador bajo la modalidad automática en la red comercial aliada SuperGIROS.

El ganador del sorteo se llevó la millonaria suma con los siguientes números: 34 - 27 - 09 - 10 - 11. Esta combinación le permitió al ciudadano, cuya identidad se mantiene privada, de llevarse la suma.

Así se distribuyeron los premios del sorteo de MiLoto de este lunes 29 de septiembre

  • Aciertos 5: Ganadores: 1 y premio total: $600.000.000
  • Aciertos 4: Ganadores: 44, premio por ganador: $447.800 y premio total: $19.703.200
  • Aciertos 3: Ganadores: 1.423, premio por ganador: $22.500 y premio total: $32.017.500
  • Aciertos 2: Ganadores: 13.822, premio por ganador: $4.000 y premio total: $55-288.000
Entre el 20 de octubre de 2023 y el 28 de septiembre de 2025 MiLoto ha pagado 1.944.112 premios, entregando $32.551 millones por todo el país.

De acuerdo con MiLoto, para reclamar el premio, el ganador debe comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones en Baloto.com.

¿Cuánto dinero real se lleva el ganador de MiLoto?

Al ganador del acumulado de MiLoto se le descuenta el 20% en impuestos por ganancias ocasionales y, adicionalmente, se aplica el impuesto del 4x1000 al momento de recibir el dinero. El valor que se lleva realmente a casa dependerá del monto total del premio.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplica una retención en la fuente del 20% sobre los premios de loterías, rifas, chances y apuestas.

