Este es el curso viral del SENA para alcanzar nivel B2 en inglés: así puede inscribirse

El curso viral del SENA “English Does Work” permite aprender inglés gratis y alcanzar nivel B2 desde casa. Así se puede inscribir.

octubre 27 de 2025
06:36 p. m.
El programa “English Does Work” del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha vuelto viral en redes sociales por su efectividad y accesibilidad, pues permite a cualquier colombiano alcanzar un nivel B2 de inglés sin pagar un solo peso.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Bilingüismo del SENA, busca fortalecer las competencias comunicativas de los ciudadanos y mejorar su perfil laboral en un mercado cada vez más globalizado.

Un curso gratuito y flexible, las 24 horas del día

“English Does Work” está compuesto por 13 niveles —del Level 1 al Level 13— diseñados bajo los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Al completar el proceso, los participantes pueden alcanzar un nivel intermedio B2, ideal para desenvolverse en entornos académicos y laborales internacionales.

El curso es 100 % virtual y ofrece total flexibilidad, pues los aprendices pueden ingresar a la plataforma en cualquier momento del día, participar en sesiones en vivo o acceder a las grabaciones cuando lo deseen.

Además, cada estudiante cuenta con el acompañamiento de un instructor que lo guía en su progreso, resuelve dudas y ofrece apoyo tanto lingüístico como técnico durante todo el proceso.

¿Cómo inscribirse al programa?

Para inscribirse, los interesados deben tener al menos 14 años, haber aprobado quinto de primaria y manejar herramientas básicas de internet.
El registro se realiza a través del portal Sofía Plus, donde se selecciona el curso “English Does Work”.

Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Con este programa, el SENA reafirma su compromiso con la formación gratuita, inclusiva y de calidad, impulsando a más colombianos a dominar el inglés y abrirse paso en el mundo laboral.

