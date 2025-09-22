CANAL RCN
Nuevas reglas para fintech en Colombia: así protegerán los datos de los usuarios

La SIC expidió nuevas reglas para fintech en Colombia: apps de crédito y billeteras digitales deberán limitar el acceso y proteger mejor sus datos.

Foto: Pixabay.

septiembre 22 de 2025
07:13 a. m.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular Externa 01 de 2025, dirigida al sector fintech, con el propósito de reforzar la protección de los datos personales de los usuarios que utilizan aplicaciones de créditos y billeteras digitales.

Estas medidas surgen como respuesta al crecimiento del uso de plataformas financieras tecnológicas y a la necesidad de garantizar que la información de los ciudadanos sea tratada de manera segura, transparente y dentro de los límites legales.

¿Qué cambia para las fintech en Colombia?

De acuerdo con la circular, todas las empresas vigiladas por la SIC que realicen tratamiento de datos personales en sus diferentes roles (responsable, encargado, fuente o usuario) deberán aplicar reglas más estrictas.

La entidad enfatizó en que la finalidad del uso de los datos debe ser legítima, la recolección debe limitarse a lo mínimo necesario y siempre con consentimiento informado por parte del usuario.

Un aspecto clave es la prohibición de acceder a la galería de fotos o lista de contactos para fines de cobranza. Asimismo, se ordena a estas compañías abstenerse de contactar referencias personales o personas vinculadas al usuario sin la debida autorización.

Mayor control en la recolección y uso de datos

Las billeteras digitales y apps de crédito solo podrán solicitar la información estrictamente necesaria para cumplir con obligaciones legales y contractuales.

Por ejemplo, no podrán exigir acceso a cámara, ubicación o archivos sin que el usuario entienda claramente la finalidad y otorgue su consentimiento.

Otro punto importante de la circular es la obligación de explicar las decisiones automatizadas. Si un ciudadano recibe un rechazo en la solicitud de un crédito u otra operación, tendrá derecho a conocer de forma clara las razones detrás de esa decisión, lo que fortalece la transparencia y la confianza en el sector.

Además, las fintech deberán habilitar mecanismos ágiles para que los titulares puedan conocer, rectificar, actualizar o suprimir sus datos. En el caso de operaciones internacionales, la transferencia solo podrá realizarse hacia países con niveles adecuados de protección de datos.

Un paso hacia la inclusión financiera responsable

Con estas medidas, la SIC busca que la innovación digital avance de la mano con la protección de los derechos de los usuarios. La circular no solo fortalece la regulación del sector, sino que también promueve un ecosistema financiero más transparente, donde el control de la información personal esté siempre en manos de los ciudadanos.

¿Qué son las fintech en Colombia?

Las fintech son empresas que combinan finanzas y tecnología (de ahí el término: financial technology) para ofrecer servicios financieros de forma digital, ágil y muchas veces más accesible que la banca tradicional.

En Colombia existen algunas fintech como: Movii, Nequi, DaviPlata, Addi, Bold, Sempli, Pay U, R5. Hay más de 500 fintech operando en el país, de las cuales unas 394 son locales.

