Sin acuerdos entre Gobierno y gobernadores por decreto de emergencia económica

Una reunión de más de tres horas entre el Gobierno Nacional y los gobernadores departamentales finalizó sin acuerdos sobre el decreto de emergencia económica que incrementa los impuestos al tabaco y al licor. El encuentro, realizado durante la mañana de este lunes, evidenció profundas diferencias entre ambas partes sobre las implicaciones fiscales de la medida.

Los mandatarios regionales expresaron su preocupación por el impacto del incremento tributario en sus finanzas. Según advirtieron, el aumento podría fomentar el contrabando de cigarrillos y licor, lo que resultaría en una disminución del recaudo de estos tributos destinados principalmente a financiar educación y salud en las regiones.

"Esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica. No hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados este gobierno", señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Gobernadores anuncian acciones legales

Los departamentos confirmaron que acudirán a la Corte Constitucional para frenar los efectos del decreto.

"Vamos a solicitar a la Corte Constitucional de que nos genere una salvaguarda para el tema de licores y el tema de una protección, pues, temprana para el tema de licores y el tema de cigarrillos", manifestó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Por parte del Gobierno Nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asumió la vocería oficial. El funcionario aseguró que el decreto es de obligatorio cumplimiento para los departamentos y ofreció una compensación económica en caso de que el contrabando afecte el recaudo regional.

"Quedó claro que si eso llegaba a pasar, si eso se reaccionaba, la nación asume lo que haga falta para compensar", afirmó Benedetti. El ministro también rechazó los argumentos sobre pérdida de autonomía departamental, citando la sentencia de la Corte Constitucional 414 de 2012, que permite modificar estos impuestos cuando existen problemas macroeconómicos.

Mesas técnicas y decisión pendiente de la Corte

El único punto de consenso alcanzado fue la instalación de mesas técnicas entre el Gobierno y funcionarios de las gobernaciones para determinar el impacto real del incremento tributario y evaluar la posible disminución del recaudo en las regiones.

La Corte Constitucional deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la legalidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, lo que definirá el futuro de esta controversia fiscal entre el nivel central y los departamentos.

A través de un comunicado oficial, los mandatarios regionales que conforman la Federación Nacional de Departamentos advirtieron que continuarán en la búsqueda de acciones jurídicas para proteger las finanzas territoriales destinadas a salud, educación y deporte, y anunciaron que solicitarán a la Corte Constitucional la suspensión provisional de la medida. Aunque reconocieron la disposición de diálogo del Gobierno, reiteraron su defensa de la autonomía territorial y de las rentas cedidas a los departamentos.