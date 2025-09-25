Starbucks da inesperado anuncio de cierre de tiendas: miles de empleados lo sufrieron

Starbucks ha confirmado un plan de reestructuración masiva que incluye el cierre de cientos de tiendas en Norteamérica y Europa, junto con el despido de aproximadamente 900 empleados no minoristas (personal corporativo y de soporte) en Estados Unidos y Canadá.

Esta iniciativa, valorada en unos 1.000 millones de dólares, busca revitalizar el negocio de la cadena de café más grande del mundo, que ha enfrentado seis trimestres consecutivos de ventas por debajo de lo esperado en tiendas comparables.

La decisión, anunciada por el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, se enmarca en la estrategia "Back to Starbucks", un plan integral para transformar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa de la compañía.

Puntos que se cerrarán de Starbucks

Los cierres, que representan alrededor del 1% de las ubicaciones de Starbucks en Estados Unidos y Canadá, afectarán a tiendas que, según la revisión de la empresa, "no pudieron crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o en las que no vimos un camino hacia el desempeño financiero".

Starbucks también ha confirmado que algunos locales en Reino Unido, Suiza y Austria cerrarán como parte de su revisión de cartera en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Los $1.000 millones de dólares de inversión se distribuirán, en gran parte, para cubrir los costos relacionados con los cierres y la salida de contratos de arrendamiento, y se espera que una porción significativa se destine a beneficios de separación para los empleados afectados.

Miles de empleados despedidos por el cierre de puntos

Los despidos anunciados, que se suman a los 1.100 recortes de personal corporativo realizados a principios de este año, se concentrarán en puestos fuera de las tiendas. El personal de las cafeterías afectadas por los cierres será notificado y, siempre que sea posible, se les ofrecerán traslados a ubicaciones cercanas o paquetes de indemnización y apoyo.

La noticia ha generado preocupación, especialmente entre los empleados sindicalizados. Starbucks Workers United, la organización laboral que representa a trabajadores en más de 600 tiendas de EE. UU., ha manifestado su intención de negociar en cada local representado que cierre para asegurar una reubicación o un acuerdo contractual favorable para los trabajadores.

Además de los cierres en América del Norte, el CEO confirmó que algunos locales en Reino Unido, Suiza y Austria en Europa también cerrarán como resultado de la revisión de la cartera global.