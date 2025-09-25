CANAL RCN
Economía

Starbucks da inesperado anuncio de cierre de tiendas: miles de empleados lo sufrieron

La reconocida compañía tomó la decisión como parte de su reestructuración.

Starbucks anuncia cierre
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Starbucks ha confirmado un plan de reestructuración masiva que incluye el cierre de cientos de tiendas en Norteamérica y Europa, junto con el despido de aproximadamente 900 empleados no minoristas (personal corporativo y de soporte) en Estados Unidos y Canadá.

Esta iniciativa, valorada en unos 1.000 millones de dólares, busca revitalizar el negocio de la cadena de café más grande del mundo, que ha enfrentado seis trimestres consecutivos de ventas por debajo de lo esperado en tiendas comparables.

Supermercado llegó a Colombia y será competencia de grandes como D1, ARA y Oxxo: estos son sus puntos
RELACIONADO

Supermercado llegó a Colombia y será competencia de grandes como D1, ARA y Oxxo: estos son sus puntos

La decisión, anunciada por el director ejecutivo de Starbucks, Brian Niccol, se enmarca en la estrategia "Back to Starbucks", un plan integral para transformar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa de la compañía.

Puntos que se cerrarán de Starbucks

Los cierres, que representan alrededor del 1% de las ubicaciones de Starbucks en Estados Unidos y Canadá, afectarán a tiendas que, según la revisión de la empresa, "no pudieron crear el entorno físico que nuestros clientes y socios esperan, o en las que no vimos un camino hacia el desempeño financiero".

Starbucks también ha confirmado que algunos locales en Reino Unido, Suiza y Austria cerrarán como parte de su revisión de cartera en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas
RELACIONADO

Top 20 de las marcas más amadas por los colombianos en 2025: hay sorpresas

Los $1.000 millones de dólares de inversión se distribuirán, en gran parte, para cubrir los costos relacionados con los cierres y la salida de contratos de arrendamiento, y se espera que una porción significativa se destine a beneficios de separación para los empleados afectados.

Miles de empleados despedidos por el cierre de puntos

Los despidos anunciados, que se suman a los 1.100 recortes de personal corporativo realizados a principios de este año, se concentrarán en puestos fuera de las tiendas. El personal de las cafeterías afectadas por los cierres será notificado y, siempre que sea posible, se les ofrecerán traslados a ubicaciones cercanas o paquetes de indemnización y apoyo.

La noticia ha generado preocupación, especialmente entre los empleados sindicalizados. Starbucks Workers United, la organización laboral que representa a trabajadores en más de 600 tiendas de EE. UU., ha manifestado su intención de negociar en cada local representado que cierre para asegurar una reubicación o un acuerdo contractual favorable para los trabajadores.

Además de los cierres en América del Norte, el CEO confirmó que algunos locales en Reino Unido, Suiza y Austria en Europa también cerrarán como resultado de la revisión de la cartera global.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que le puede salir por evadir o darse a la 'fuga' de un retén en el país: hacen llamado de advertencia

Sociedad de Activos Especiales

SAE lanza remate de carros y motos con precios desde los 200 mil pesos: así puede participar

Salario mínimo

En esto quedaría el auxilio de transporte en Colombia si el salario mínimo aumenta a 1.600.000 pesos

Otras Noticias

Ejército Nacional

El detalle que delató a la mujer que se hizo pasar como capitán para infiltrarse en reuniones militares

El militar que denunció estos hechos habló en Noticias RCN.

Ecuador

17 presos fueron asesinados por disputa entre bandas narcotraficantes en cárcel de Ecuador: algunos fueron decapitados

Desde temprano, familiares de los reclusos se acercaron al penal para preguntar si sus seres queridos se encontraban entre las víctimas.

Redes sociales

Chat revelador confirmaría la ruptura de Aida Victoria Merlano con su pareja: esto se sabe

Copa Sudamericana

Jugadores se fueron a los golpes en el hotel tras eliminación de Once Caldas de la Sudamericana

Salud mental

Aprobaron un fármaco de primera generación que funcionaría para el tratamiento del Alzheimer: ¿de cuál se trata?