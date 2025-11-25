Reconocida juguetería de EE.UU. aterrizará en Colombia y competirá en el mercado: estos serán sus puntos

La reconocida cadena global de jugueterías Toys 'R' Us está definiendo activamente su desembarco en Colombia y ha iniciado la búsqueda de inversionistas estratégicos para materializar un ambicioso plan que contempla la apertura de al menos cinco tiendas físicas de gran formato.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de expansión de la marca en América Latina, región que ha visto un resurgimiento del gigante de los juguetes tras los desafíos financieros que enfrentó su matriz en Estados Unidos años atrás.

Reconocida juguetería tendrá cinco puntos en el país

La compañía confirmó que ya inició conversaciones con grupos locales para seleccionar los operadores que asumirán las primeras cinco aperturas previstas, con una inauguración inicial en 2026.

"El binomio Toys R Us y Babies R Us llegan al país no solo como tiendas experienciales con diferentes formatos, sino como una oportunidad de inversión institucional en un modelo probado y escalable”, informó Moisés Cohen, presidente de Cotton Candy International en charla con el diario La República.

Y agrega: “El atractivo del modelo radica en su equilibrio: una marca global con respaldo corporativo y, al mismo tiempo, flexibilidad local para adaptarse al consumidor colombiano. Nuestro objetivo es que Colombia sea un pilar de expansión para la región andina y un referente de cómo una franquicia puede combinar propósito, tecnología y rentabilidad sostenible”.

¿Qué es Toys 'R' Us?

Toys 'R' Us es una cadena internacional de tiendas especializada en la venta de juguetes, artículos para bebés (Babies 'R' Us) y otros productos infantiles. Fue un gigante del retail y pionera en el concepto de "supermercado de juguetes" o category killer, ofreciendo una variedad inigualable de productos bajo un mismo techo.

La marca se expandió a nivel mundial, convirtiéndose en el minorista de juguetes más grande del mundo en su momento, con tiendas icónicas, incluyendo una famosa con una noria en Times Square, Nueva York.

A finales del siglo XX y principios del XXI, la empresa enfrentó una fuerte competencia de grandes almacenes (como Walmart y Target) y, crucialmente, del comercio electrónico (Amazon). Esta competencia, sumada a una gran carga de deuda, llevó a la matriz estadounidense a declararse en quiebra en 2017 y a cerrar sus operaciones en EE. UU. y otros mercados en 2018.