Yango consolida su crecimiento en Colombia con nuevas herramientas para conductores y usuarios

Yango continúa ganando terreno en el competitivo mercado de la movilidad en Colombia.

A dos años de su llegada al país, la compañía tecnológica consolida su operación, amplía su presencia territorial y refuerza su apuesta por un ecosistema digital que va mucho más allá del transporte.

Así lo confirmó Mark Bitton, gerente general de Yango Colombia, en entrevista exclusiva con Noticias RCN, donde hizo un balance positivo del crecimiento y adelantó las novedades que vienen para 2026.

“Yango ya lleva 2 años presente en el mercado colombiano desde octubre del 2023, septiembre del 2023 y el balance de esos 2 años ha sido un balance completamente positivo y te lo hablo por el éxito que hemos tenido en todas las verticales de negocio”, aseguró Bitton, al destacar que la compañía pasó de operar en tres a seis ciudades y de una sola línea de negocio a más de tres verticales activas en el país.

Más que movilidad: una plataforma tecnológica integral

Uno de los hitos más relevantes para Yango en Colombia fue la alianza con Taxis Libres, que permitió integrar a más de 25.000 taxistas a la plataforma, fortaleciendo de manera significativa la operación en Bogotá. Pero la visión de la empresa va más allá.

“Yango no es solo tecnología para que solicites un servicio para ir de un punto a un punto y también información”, explicó Bitton.

Un ejemplo de esto es la integración de rutas intermunicipales en tiempo real en el Atlántico, desarrollada junto a la Gobernación y el Instituto de Tránsito departamental.

Esta funcionalidad permite a los ciudadanos planificar mejor sus desplazamientos desde municipios como Malambo, Soledad o Sabanagrande hacia Barranquilla, optimizando tiempos y reduciendo la incertidumbre.

Yango se define como una multinacional de tecnología con sede en Emiratos Árabes Unidos y presencia en más de 30 países.

“Ofrecemos un abanico de soluciones alrededor de tecnología”, señaló el directivo, al mencionar verticales como Yango Ride, Yango Delivery, Yango Play y Yango Pay, entre otras.

Comisiones más bajas y nuevas herramientas para conductores

En un mercado altamente competitivo, uno de los principales diferenciales de Yango está en sus comisiones.

“Mientras muchos competidores cobran comisiones del 20, 25 al 30 %, las comisiones de Yango no superan el 14 % en las ciudades más desarrolladas”, afirmó Bitton, subrayando que esta política se mantendrá en el tiempo.

“Nuestra oferta de valor siempre será ser la plataforma con precios más competitivos tanto para el usuario como para el socio conductor”.

A esto se suma el lanzamiento de Order Pool, una nueva funcionalidad pensada especialmente para los conductores.

Esta herramienta les permite ver en tiempo real todas las solicitudes disponibles, con información clave como precio, distancia, punto de recogida, destino y perfil del pasajero.

“Vas a encontrar toda la información que los conductores siempre solicitan para poder tomar decisiones buenas en su rutina del día a día”, explicó.

Este sistema también beneficia a los usuarios, ya que aumenta la disponibilidad de conductores y la probabilidad de que los viajes sean aceptados, especialmente en temporadas de alta demanda como diciembre.

Cultura local y lo que viene para 2026

Yango también ha buscado integrarse a la cultura local. En Cali, por ejemplo, la marca se vinculó a la Feria de Cali y apostó por el talento local con la creación del Pasito Yango junto a Valeria Sandoval. “Uno de los valores más lindos de Yango es go global, go local”, resaltó Bitton.

De cara a 2026, la compañía prepara una fuerte apuesta por la micromovilidad, con pruebas de patinetas eléctricas en Bogotá y Barranquilla, y evalúa traer nuevas unidades de negocio al país.

“Vamos a estar enfocados en desplegar el negocio de patinetes y evaluar la posibilidad de traer nuevas verticales a Colombia”, concluyó.

Con esta estrategia, Yango busca consolidarse como un aliado tecnológico para ciudades más conectadas, eficientes y seguras.