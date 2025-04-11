Abren investigación a cuatro gigantes del comercio por vender artículos eróticos con apariencia infantil

En Francia se confirmó la apertura de una investigación contra cuatro reconocidas plataformas internacionales de comercio electrónico: Shein, AliExpress, Temu y Wish, por haber puesto a la venta muñecas sexuales con rasgos infantiles.

La Fiscalía de París explicó que el objetivo de la investigación es identificar la difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad humana accesibles a menores, según confirmó la agencia AFP.

El caso fue asignado a la Oficina de Protección de Menores (Ofmin), que ahora se encargará de recopilar pruebas y determinar el alcance de las posibles infracciones.

Investigan a plataformas por vender artículos eróticos con apariencia infantil

En el caso específico de Shein y AliExpress, las pesquisas también se centrarán en establecer si hubo difusión de la imagen o representación de un menor con carácter pornográfico, dado que ambas plataformas ofrecían muñecas sexuales con apariencia infantil, según los hallazgos iniciales.

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) fue la entidad que alertó a la fiscalía tras detectar la accesibilidad de menores a contenidos de tipo sexual y la comercialización de objetos con apariencia infantil, lo que podría considerarse material de naturaleza pedopornográfica.

Frente a la gravedad del caso, las compañías emitieron comunicados intentando responder a las acusaciones.

¿Qué han respondido estas plataformas a las graves acusaciones?

Temu señaló que la notificación de la DGCCRF “no se refiere en absoluto a la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil”.

Shein, por su parte, informó que eliminó todos los anuncios y materiales relacionados con esos productos y que, como medida adicional, desindexó temporalmente su categoría de “productos para adultos”.

El portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, declaró que la empresa colaborará plenamente con la justicia y que incluso están dispuestos a facilitar los nombres de los compradores de las muñecas, en caso de que sea requerido por las autoridades. “Colaboraremos al 100% con la justicia”, aseguró.

En tanto, AliExpress confirmó que retiró los anuncios afectados, mientras que Wish aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.

¿Podrían prohibir el acceso a estas plataformas?

El ministro de Economía, Roland Lescure, advirtió que si se repiten comportamientos similares solicitará la prohibición del acceso de Shein al mercado francés.

Además, los directivos de esa plataforma deberán comparecer en las próximas dos semanas ante la Asamblea Nacional, ante una comisión encargada del control de productos importados.

Por su parte, la responsable de protección de la infancia del Gobierno francés, Sarah El-Haïry, condenó la venta de este tipo de artículos:

Ya basta, no son objetos como los demás. Son objetos pedocriminales con los que desgraciadamente los depredadores se entrenan, a veces antes de cometer abusos contra niños.

Paralelamente, Arnaud Gallais, fundador de la organización de protección infantil Mouv’Enfant, recordó que un médico recientemente condenado a 20 años de prisión por violaciones y agresiones sexuales a menores tenía en su casa una colección de muñecas sexuales con apariencia infantil, lo que demuestra el vínculo entre este tipo de objetos y conductas delictivas graves.