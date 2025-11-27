¿Condenas de 397 años en prisión? Son una realidad para los pandilleros en El Salvador

La casi 400 años de prisión impuesta a un líder de la pandilla ‘Barrio 18’ se convirtió este miércoles en el dato más contundente de un nuevo fallo contra la estructura criminal, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia forma parte de un proceso en el que ocho pandilleros fueron declarados culpables de homicidios y otros delitos cometidos entre 2021 y 2022.

El caso fue resuelto por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que dictó duras penas contra los imputados. La FGR detalló en la red social X que, entre los condenados, destacan cuatro cabecillas: Pedro Melara Romero, que recibió la condena más alta con 397 años de cárcel; Wilfredo Mancía, sentenciado a 180 años; Esmeralda Beatriz Mendoza, condenada a 115 años; y Jaqueline Flores, a quien le fue impuesta una pena de 100 años.

Los otros cuatro miembros de la estructura recibieron condenas que oscilan entre los 74 y los 89 años. Por su edad, es poco probable que alguno salga vivo de prisión.

Sentenciados también extorsionaban de muerte a sus víctimas:

Además de los homicidios, la Fiscalía señaló que el grupo enfrentó cargos por privación de libertad y extorsión. Según la institución, exigían dinero a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas a cambio de “no atentar contra sus vidas”.

Las sentencias se producen bajo el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, vigente desde marzo de 2022, y que ha sido justificado por el Gobierno como una “guerra” contra las pandillas. La medida permite detenciones sin orden judicial, un mecanismo que ha generado críticas de organizaciones humanitarias.

Más de 80.000 presuntos pandilleros han sido capturados bajos la administración de Bukele:

En poco más de tres años de aplicación del régimen, cifras oficiales registran 90.200 capturas de presuntos pandilleros, aunque alrededor de 8.000 personas han sido liberadas tras determinarse que eran inocentes.