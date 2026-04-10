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Estas son las fechas en las que podría haber nuevas elecciones en Venezuela

La oposición venezolana pide convocar nuevas elecciones luego de cumplirse el plazo constitucional de tres meses.

Estas son las fechas en las que podría haber nuevas elecciones en Venezuela
Foto: Freepik.

AFP

abril 10 de 2026
04:38 p. m.
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La oposición de Venezuela pidió en las últimas horas convocar elecciones presidenciales ante la ausencia absoluta de Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones.

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Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Nueva York por narcotráfico.

El partido Vente Venezuela hizo la solicitud:

Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República.

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¿Cuándo deberían ser las nuevas elecciones en Venezuela?

La Constitución de Venezuela establece que "las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria.

"Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", indica el comunicado del partido de María Corina Machado.

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¿Cuándo podrían ser las nuevas elecciones en Venezuela?

La convocatoria de elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos cuya administración dice controlar los negocios petroleros de Venezuela luego de capturar a Maduro, tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios.

Sin embargo, organizaciones políticas reclaman la convocatoria de elecciones a la presidencia y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente acusado de favorecer al gobierno.

El politólogo Nicmer Evans, miembro de la ONG Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI), estima que los venezolanos aspiran a un proceso electoral que "pudiese ser lo más inmediato posible".

Evans, un disidente del chavismo excarcelado, considera que "desde el punto de vista constitucional, a partir del mes de junio, debería empezar a contar 30 días para el desarrollo de la elección".

Sin embargo, indica, debe darse antes una depuración del sistema electoral.

"Esto quiere decir que a finales de este año o a principios más tardar del año 2027, podría desarrollarse un proceso electoral con confianza por parte de los sectores sociales y políticos y que además también sea vigilado y supervisado por entes internacionales", explicó.

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