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Delcy Rodríguez propone comprar electricidad a Colombia y venderles gas, tras cancelar reunión con Petro

Durante su reunión con la delegación de altos funcionarios colombianos, la presidenta interina de Venezuela le envió un mensaje a Donald Trump.

Delcy Rodríguez propone comprar electricidad a Colombia y venderles gas, tras cancelar reunión con Petro
Foto: AFP

AFP

marzo 13 de 2026
07:58 p. m.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, cesar las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

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Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina (…) tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos.

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron este viernes 13 de marzo en Caracas, tras una frustrada reunión de presidentes que debía realizarse en la frontera y que fue cancelada a última hora.

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Los mandatarios Gustavo Petro y Delcy Rodríguez tenían previsto encontrarse este viernes, pero la cita fue suspendida horas antes, por motivos de seguridad.

Su viaje a Colombia era el primero internacional que realizaría como mandataria, tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos.

En lugar del encuentro presidencial, los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, encabezaron una reunión con otros funcionarios de alto rango para adelantar parte de la agenda de propuestas que tenían Rodríguez y Petro sobre la mesa.

Las delegaciones tenían planeado abordar asuntos de seguridad y energéticos, así lo explicó Delcy Rodríguez:

Como hemos estado hablando, intercambio, que Venezuela pueda comprar electricidad a Colombia, que Colombia pueda comprar gas a Venezuela, eso es uno de los grandes proyectos de la unidad y la integración suramericana.

Una fuente de la Presidencia de Colombia señaló que la cancelación se debió a amenazas de seguridad, aunque no precisó si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano.

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