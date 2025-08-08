Donald Trump confirmó reunión con Vladimir Putin: reveló fecha y lugar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que se reunirá con Vladimir Putin, jefe de Estado de Rusia, el 15 de agosto, en Alaska.

Esta noticia podría cambiar el rumbo al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Me reuniré muy pronto con el presidente Putin. Habría sido antes, pero supongo que desafortunadamente hay medidas de seguridad que tomar.

RELACIONADO Vladimir Putin se reunió con enviado de Trump para hablar sobre un cese al fuego en Ucrania

Poderosa reunión entre Trump y Putin por guerra con Ucrania

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos.

El presidente estaounidense anunció la reunión a través de su red social:

"La muy esperada reunión entre yo, como presidente de Estados Unidos, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será por tanto el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021).

Estados Unidos propone intercambio de territorios: ¿Qué significa?

"Habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos" en el caso de un futuro acuerdo entre Rusia y Ucrania, dijo Trump en la Casa Blanca un poco antes, durante una cumbre con los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán.

"Hablamos de un territorio donde los combates llevan más de tres años y medio (...) es complicado, no es nada fácil, pero vamos a recuperar parte de él.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la Otan.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.