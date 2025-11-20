En Venezuela piden investigar torturas y desapariciones contra presos políticos

En las últimas horas, familiares de presos políticos en Venezuela pidieron a la Fiscalía iniciar una investigación en las cárceles por las denuncias de torturas y desapariciones forzadas de los detenidos.

En Venezuela hay unos 882 presos por motivos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, varios de los cuales familiares denuncian que son víctimas de tortura.

Los presos políticos sufren tratos crueles e inhumanos (...) y la omisión de los delitos de tortura en las cárceles de Rodeo I y Yare II.

Los tratos crueles del régimen contra los presos políticos

En la cárcel del Rodeo I "actualmente hay cuatro personas aisladas. Uno de ellos es mi hermano", indicó Hiovanka Ávila, de 38 años, hermana del preso Henryberth Rivas, acusado por el fallido atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro en 2018.

Hoy, ellos tienen 21 días en aislamiento en el piso cuatro del Rodeo. Las condiciones de este aislamiento es 24 horas esposados, desnudos, poca alimentación y poca agua.

Los manifestantes, que vestían camisas y pañoletas blancas con el mensaje: "Liberen a los presos políticos", entregaron a la fiscalía un documento donde también plantearon las denuncias de desapariciones forzadas.

En Venezuela sigue denunciando desapariciones de presos políticos

Cuatro militares que estaban detenidos en el fuerte Guaicaipuro en Miranda tienen ocho meses "desaparecidos", dijo Sandra Hernández, vocera de los allegados de militares detenidos.

En la prisión de Ramo Verde, también en Miranda, 16 militares cumplieron su condena y al "día de hoy se encuentran desaparecidos", señaló.

Añadió que hay "veinte personas sacadas del Helicoide (la principal cárcel del Servicio de Inteligencia) que también están desaparecidas".

A finales de septiembre, una misión de expertos de la ONU advirtió que la persecución política en Venezuela se intensificó tras la cuestionada reelección de Maduro el año pasado. Su proclamación en enero como presidente reelecto desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos, la mayoría liberados meses más tarde.