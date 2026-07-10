Falleció Piero, la voz detrás del clásico “Mi viejo”

El cantautor y actor Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles a los 81 años, según informó su familia a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales.

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El artista, nacido en Italia y criado en Argentina, también obtuvo la nacionalidad colombiana y fue una de las voces más representativas de la canción social en América Latina.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años”, señaló el mensaje difundido por su entorno. La publicación destacó además que su legado permanecerá vigente a través de sus canciones y de su mensaje de paz, que marcó a varias generaciones de seguidores.

Una voz emblemática de la canción social

Piero construyó una extensa trayectoria artística que abarcó la música y la actuación. Su obra estuvo estrechamente ligada a temas de contenido social, pacifista y de reflexión ciudadana, convirtiéndose en un referente de la trova, la canción de protesta y el rock latinoamericano.

Entre sus composiciones más reconocidas figuran temas como Mi querido viejo, Llegando, llegaste, Para el pueblo lo que es del pueblo, Tengo la piel cansada y Todos los días, canciones que trascendieron fronteras y que se mantuvieron vigentes durante décadas.

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Legado en Argentina, Colombia y América Latina

Aunque nació en Italia y desarrolló gran parte de su carrera en Argentina, Piero cultivó una estrecha relación con Colombia, país cuya nacionalidad también adquirió y donde consolidó una importante base de seguidores.

De acuerdo con fuentes cercanas al artista, su estado de salud se había deteriorado en los últimos días y se encontraba en condición crítica. Tras conocerse la noticia de su muerte, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida de admiradores y figuras del ámbito cultural.

En el mensaje publicado por su familia, se destacó que “su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros” y que su luz seguirá presente en cada lugar donde continúe sonando su música, cerrando así la despedida de uno de los grandes exponentes de la canción social latinoamericana.