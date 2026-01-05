Jorge Rodríguez reelegido como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, tras captura de Maduro

La comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos coincidió con el inicio del nuevo periodo legislativo de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela. En la sesión fue escogida la nueva junta directiva.

RELACIONADO Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

El acto comenzó con la entonación del himno nacional, seguida del discurso de apertura del diputado Fernando Soto Rojas. Entre los diputados en el recinto estuvo Enrique Capriles.

Después de la postulación de los nombres de los legisladores, las mayorías reeligieron a Jorge Rodríguez como presidente en un nuevo periodo en la Asamblea Nacional.

Jorge y Delcy Rodríguez, además de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, serían eslabones clave en las acusaciones contra los presuntos crímenes del régimen.

‘Nicolasito’ Maduro habló de la captura de su padre por EE. UU.

El diputado Giuseppe Alessandro dio lectura al acta de examen de credenciales y mencionó la inasistencia de Cilia Flores, elegida diputada y quien fue capturada junto a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder del régimen, se refirió a la situación de su padre y de Cilia Flores:

Hiciste de todo nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regreses.

Minutos después, propuso los nombres de Jorge Rodríguez Gómez como presidente de la Asamblea Nacional, quien fue reelegido en el cargo.

Decreto de conmoción exterior amenazaría a venezolanos

El decreto de conmoción exterior que firmó el régimen venezolano señala directamente a las personas que habrían llamado a la arremetida de Estados Unidos.

Sin embargo, no se han establecido los criterios para sancionar a quienes el régimen considere que tuvieron injerencia en la situación actual de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.