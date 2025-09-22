CANAL RCN
Internacional

Rusia acusa a la OTAN de "avivar tensiones" tras denuncias de violación de espacios aéreos

Moscú rechazó como infundadas las acusaciones de Estonia, que denunció la incursión de aviones rusos en su territorio.

Rusia anuncia 30 horas de tregua con Ucrania por Pascua
Foto: AFP

AFP

septiembre 22 de 2025
07:31 a. m.
El Kremlin acusó este lunes a los países de la OTAN de "agravar las tensiones" con lo que calificó como acusaciones infundadas sobre violaciones de su espacio aéreo.

Esto, después de que Estonia asegurara la semana pasada que tres aviones de combate rusos sobrevolaron su territorio durante 12 minutos, lo que desató fuertes protestas de la Alianza Atlántica y la Unión Europea.

Reuniones de emergencia en Bruselas y la ONU

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desestimó las denuncias estonias y afirmó que hacen parte de una "política desenfrenada de confrontación". Sin embargo, el incidente llevó a que los 32 países de la OTAN convocaran una reunión para este martes en Bruselas, a petición de Estonia.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para tratar lo que el gobierno estonio calificó como una "flagrante violación" de su soberanía.

Las tensiones entre Moscú y Occidente se mantienen en su punto más alto desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. A comienzos de septiembre, Polonia denunció la incursión de más de 20 drones rusos, de los cuales tres fueron derribados por fuerzas polacas y neerlandesas, mientras que Rumania también reportó la entrada de un dron en su espacio aéreo días después.

