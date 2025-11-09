CANAL RCN
Internacional Video

María Claudia Tarazona y su conmovedor mensaje tras la muerte de Charlie Kirk: "Era un joven como Miguel"

La esposa de Miguel Uribe Turbay comparó el crimen del activista estadounidense con el magnicidio de su esposo y envió un mensaje de unidad y esperanza para Colombia.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
09:21 p. m.
A un mes del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, encabezó un emotivo homenaje en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, lugar donde el exsenador fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio. En compañía de su suegro, Miguel Uribe Londoño, y de familiares, elevó oraciones y recordó el legado político y humano de su esposo.

Tarazona pronunció palabras cargadas de dolor, pero también de fe y esperanza. Con voz firme, llamó a los colombianos a mantenerse “más unidos que nunca” y aseguró que, pese a la tragedia, la luz de la esperanza debe prevalecer sobre la oscuridad de la violencia.

La comparación con el crimen de Charlie Kirk

En medio de su discurso, Tarazona extendió su mensaje de solidaridad hacia Estados Unidos al referirse al asesinato del activista Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre durante un debate en la Utah Valley University. El joven de 31 años murió tras recibir un disparo en el cuello, dejando a su esposa y a dos hijos pequeños.

Hoy nos une un dolor muy grande: un joven como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera. Lo silenciaron con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella, desde acá la abrazo con el mismo dolor con el que me levanto todos los días.

Un llamado a la unidad y la esperanza

Los homenajes continuaron en el Cementerio Central, donde familiares y seguidores recordaron la vida de Uribe Turbay. En ese espacio, Tarazona reiteró la importancia de transformar el dolor en fuerza colectiva, para que la memoria de su esposo y la de otras víctimas de la violencia no queden en vano.

“Queremos que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, sino donde lo recordemos más vivo que nunca”, expresó.

