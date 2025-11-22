Motoverse 2025: la cita global que fusiona arte, música y adrenalina en la capital mundial de la moto-cultura

El rugido de miles de motores comienza a sentirse a la distancia. Falta poco para que Goa se convierta, un año más, en el epicentro mundial de la moto-cultura con la llegada de Motoverse 2025, un festival que no solo convoca a riders y fanáticos de todos los estilos, sino que ha logrado consolidarse como un puente entre el arte, la música, la personalización y la aventura.

Del 21 al 23 de noviembre, la colina de Hilltop volverá a latir al ritmo de una comunidad global que encuentra en este encuentro su verdadera casa.

La edición de este año llega con un cartel musical vibrante. En el escenario principal brillarán nombres que ya son referencia en la escena india, como Hanumankind, The Yellow Diary, Parvaaz, Euphoria y Thaikkudam Bridge, además de un espectáculo colaborativo que reunirá a MIDIval Punditz, Kutle Khan y Karsh Kale.

A esto se suma el debut de un acto electrónico internacional cuyo nombre se mantiene en reserva, pero cuyo sonido es ampliamente reconocido. La apuesta musical crece también con el Hilltop Stage, un espacio más íntimo que le dará lugar a artistas emergentes como Kavya Trehan, Adi & Dishaan, Sudan y Arjun C, representantes de una camada que está renovando las texturas de la música contemporánea.

¿Qué es motoverse 2025?

Motoverse siempre ha sido más que un festival, es una narrativa viva sobre la cultura motociclista. En esta edición, los asistentes podrán ver de cerca algunas de las creaciones más icónicas del universo custom, con motos diseñadas junto a talentos globales de la personalización.

Entre las exhibiciones destacan la Flying Flea, una apuesta urbana de Royal Enfield, y la futurista Electric Himalayan Test Bed, que adelanta hacia dónde se mueve la movilidad de aventura. Como ya es tradición, la marca también prepara lanzamientos exclusivos que generan expectación incluso antes de que abran las puertas.

La adrenalina tampoco faltará en la pista. El Dirt Track, uno de los espacios más celebrados por los riders, vuelve reforzado con un campeonato por clubes que premiará la constancia y la colaboración.

La competencia, basada en puntos, invita a talleres, colectivos y comunidades moteras a demostrar su destreza en actividades que mezclan técnica, velocidad y espíritu artesanal.

Los artistas mundiales que estarán en el Motoverse 2025

El componente artístico tendrá un peso especial con la final del concurso Art of Motorcycling, que este año introduce Cine-Verse, un laboratorio donde los fans podrán imaginar y plasmar su película soñada sobre la vida en dos ruedas.

La iniciativa recibió más de 30.000 participaciones en su edición previa, consolidándose como una plataforma para talentos emergentes del arte contemporáneo.

La programación de MotoReel, uno de los espacios más esperados, reunirá a voces emblemáticas del motociclismo mundial. Figuras como Nick Sanders, conocido por sus once vueltas al mundo, Vanessa Ruck, piloto y creadora de contenido, o Maral Yazarloo, defensora de los derechos de las mujeres riders, compartirán sus historias, aprendizajes y anécdotas de ruta.

Esta edición también estrena Motohub, un espacio pensado para que las comunidades se encuentren, conversen y se reconozcan mutuamente. Habrá zonas de cine, salas interactivas, juegos y espacios de descanso para quienes quieran pausar entre concierto y concierto.

Además, el festival ofrecerá beneficios especiales para grupos moteros que viajen juntos, honrando el sentido de hermandad que define al motociclismo.