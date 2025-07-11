Así era como un colombiano lograba camuflar un millonario negocio ilegal con criptomonedas

Un amplio operativo desarrollado por autoridades del país y extranjeras permitió la captura de un ciudadano señalado de participar en una compleja red dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.

Las investigaciones apuntan a que este grupo criminal utilizaba criptomonedas para dar apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero provenientes del tráfico de drogas.

Capturan a colombiano que lavaba dinero narco con criptomonedas en Medellín

La Fiscalía, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Ejército Nacional, capturaron en Medellín a Luis Felipe Agudelo Maya, presunto integrante de una red transnacional que habría blanqueado más de 2 millones de dólares del narcotráfico a través del uso de monedas virtuales.

El procedimiento se realizó atendiendo una solicitud de extradición emitida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde enfrenta cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.

¿Cómo lograba camuflar el negocio ilegal con criptomonedas?

Según las autoridades, estaría implicado en la creación de un entramado financiero ilegal que se valía de criptoactivos como USDT y de un mecanismo conocido como pagos espejo, una técnica utilizada para simular transferencias internacionales sin que el dinero cruzara las fronteras físicamente.

Estas operaciones, precisaron las autoridades, servían para infiltrar fondos ilícitos en los sistemas financieros de Colombia y México, ocultando su procedencia relacionada con el tráfico de drogas.

De esa manera, los involucrados daban apariencia de legalidad a recursos que tenían como origen el negocio del narcotráfico, permitiendo su circulación libre dentro del mercado formal.

¿Habían más vinculados en la red ilegal?

Además de la captura ejecutada en Medellín, las agencias internacionales detuvieron a otras 19 personas vinculadas a la misma organización criminal.

Los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en Miami, Ciudad de México y Madrid, donde se incautaron dólares en efectivo y otros elementos de valor investigativo que servirán para el avance de las indagaciones.

Ahora, tras su detención, Luis Felipe Agudelo Maya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites judiciales y diplomáticos correspondientes para su extradición hacia Estados Unidos.