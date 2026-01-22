¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología

Aunque pueda parecer solo un efecto del exceso de comida, la realidad es que detrás de esta sensación hay procesos biológicos bien estudiados que afectan al sistema nervioso, a las hormonas y al metabolismo.

Por eso, es común sentir sueño después de comer, un fenómeno que muchos llaman “coma alimenticio” o somnolencia postprandial.

El cansancio tras ingerir alimentos no ocurre por azar. Cuando el cuerpo recibe comida, dirige gran parte de su energía hacia el sistema digestivo para procesar los nutrientes. Este aumento en la actividad digestiva activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de funciones de descanso y reparación, lo que provoca relajación y sueño.

¿Por qué aparece el sueño después de comer según la digestión y los nutrientes?

No solo la cantidad de comida influye, sino también su composición. Las comidas abundantes o ricas en carbohidratos y grasas pueden generar un pico de glucosa en la sangre seguido de una caída, lo que se traduce en sensación de fatiga.

Además, algunos alimentos contienen triptófano, un aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y melatonina, neurotransmisores relacionados con la regulación del sueño. Por eso, ingerir proteínas como huevo, pavo o lácteos puede potenciar el efecto somnoliento tras la comida.

El ritmo circadiano del organismo también interviene. Entre el mediodía y la tarde, muchas personas presentan naturalmente una baja de alerta, que se suma a los efectos digestivos y hormonales, intensificando la sensación de sueño.

¿Es normal sentir sueño después de comer o puede ser un signo de alerta?

En la mayoría de los casos, la somnolencia postprandial es normal y refleja la respuesta natural del cuerpo. Sin embargo, si el cansancio es extremo, ocurre con cualquier comida o se acompaña de mareos, sudoración o confusión, podría indicar alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina o problemas digestivos, que requieren evaluación médica.

Para minimizar el sueño sin afectar la alimentación, especialistas recomiendan comer porciones moderadas, balancear carbohidratos, proteínas y grasas saludables, e incorporar actividad ligera después de comer, como una caminata breve. Así, se mantiene la energía durante la tarde y se mejora la concentración en el trabajo o el estudio.