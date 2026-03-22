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Ranking de las 50 mejores ciudades del mundo: hay dos de Colombia

Estas son las ocho ciudades de Latinoamérica en el ranking de las 50 mejores del mundo: hay dos colombianas.

Viajes por Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
02:39 p. m.
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Ocho ciudades de Latinoamérica figuraron entre las 50 mejores del mundo en 2026, según el ranking internacional de Time Out que evaluó calidad de vida, cultura y gastronomía.

Medellín y Bogotá aparecen en la lista, consolidando el posicionamiento de Colombia como destino urbano relevante en la región.

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El listado de las mejores ciudades del mundo en 2026 dejó un dato clave para la región: solo ocho urbes latinoamericanas lograron entrar en el top 50 global, de acuerdo con un estudio elaborado a partir de encuestas a más de 24.000 personas en 150 ciudades, junto con la evaluación de expertos internacionales.

¿Qué ciudades de Latinoamérica están entre las mejores del mundo en 2026?

En este ranking, la ciudad mejor posicionada de América Latina fue Ciudad de México, ubicada en el puesto 7, seguida por Río de Janeiro (12), São Paulo (14) y Guadalajara (18). Más abajo aparecen Medellín (35), Lima (36), Buenos Aires (43) y Bogotá (50).

La presencia de estas ciudades refleja el crecimiento de la región en aspectos como la oferta cultural, la gastronomía, la vida nocturna y el sentido de comunidad, factores que han sido determinantes en la valoración global.

El análisis sobre las ciudades de Latinoamérica entre las mejores del mundo en 2026 muestra una diversidad de perfiles urbanos. Desde grandes metrópolis como Ciudad de México y São Paulo, hasta destinos en transformación como Medellín, todas comparten elementos clave: identidad cultural, dinamismo social y una oferta turística en expansión.

En el caso de Ciudad de México, el ranking destaca su mezcla de historia y modernidad, con espacios emblemáticos como el Templo Mayor, museos icónicos y una escena gastronómica altamente valorada por locales y visitantes.

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Por su parte, Río de Janeiro sobresale por su energía social, sus playas y su vida cultural, mientras que São Paulo se posiciona como una potencia económica y artística con una de las ofertas gastronómicas más robustas del continente.

Guadalajara, en tanto, destaca por su calidad de vida y bienestar, con altos niveles de satisfacción entre sus habitantes, además de su cercanía a destinos turísticos estratégicos.

Medellín y Bogotá en el ranking de mejores ciudades del mundo

Dentro de las mejores ciudades del mundo en 2026, Medellín y Bogotá representan a Colombia con enfoques distintos, pero complementarios.

Medellín, ubicada en el puesto 35, es resaltada por su transformación urbana y social. La ciudad ha pasado de ser considerada una “joya escondida” a un destino turístico consolidado.

Zonas como la Comuna 13, el distrito creativo Perpetuo Socorro y sectores como Provenza han impulsado su atractivo cultural y nocturno. Además, eventos internacionales y nuevas infraestructuras refuerzan su proyección global.

Bogotá, por su parte, aparece en el puesto 50 gracias a su oferta gastronómica y cultural. La capital colombiana reúne algunos de los restaurantes más destacados del país, así como espacios emblemáticos de entretenimiento y vida nocturna.

También se valoran sus recorridos históricos y el arte urbano, que le dan una identidad propia dentro del contexto latinoamericano.

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No obstante, el ranking también señala retos, especialmente en movilidad y transporte público, aspectos que siguen siendo puntos críticos para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

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