Isabella Ladera reveló sorprendente consejo tras filtración de su video con Beéle

Isabella Ladera sorprendió a todos sus seguidores con un novedoso consejo tras el video polémico con Beéle.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:48 a. m.
Tras la polémica entre Isabella Ladera y Beéle, la creadora de contenido compartió un consejo a todos sus seguidores.

¿Cuál es la polémica entre Isabella Ladera y Beéle?

Las redes sociales estallaron el día de ayer, 8 de septiembre, tras la filtración de un video íntimo y privado entre Isabella Ladera y Beéle.

La modelo venezolana reveló que ya estaba al tanto de la situación, pues días antes había recibido mensajes privados que la alertaron.

Asimismo, aseguró que se preparó mentalmente y también avisó a su familia para enfrentar todo lo que estaba por suceder.

¿Quién publicó el video de Isabella Ladera y Beéle

Se especula que la persona quien habría filtrado el video audiovisual sería su expareja, en este caso Beéle, ya que el solo tenía conocimiento del material y todo estaba bajo su poder.

Por el momento, el cantante no ha revelado detalles, sin embargo, el equipo jurídico de la venezolana ya se encuentra realizando acciones legales.

Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales.

¿Cuál fue el consejo de Isabella Ladera tras el polémico video?

A través de redes sociales, la modelo compartió con sus seguidores un peculiar consejo. Con una fotografía de su rostro, le pidió a todos los internautas que usaban maquillaje evitar dormir con productor aplicados en el rostro.

Aprovecho para recordarte que no te vayas a la cama con maquillaje.

Aunque el tema se ha convertido en un verdadero boom mediático, los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, lanzando críticas y juicios por sus actos. Aun así, la cantante continuará siendo centro de conversación.

