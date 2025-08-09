Yina Calderón emitió polémico mensaje sobre Isabella Ladera tras el video filtrado

Durante el fin de semana, en las redes sociales se filtró un video íntimo de Isabella Ladera, la modelo e influencer, y Beéle, el cantante colombiano.

Tras ese suceso, no solo los seguidores se han pronunciado, sino que también algunas famosas lo han hecho.

Entre ellas se encuentra Yina Calderón, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, que dijo unas palabras que han sido catalogadas como polémicas en las redes sociales.

¿Qué fue exactamente lo que afirmó la DJ en uno de los videos que subió a sus redes sociales?

Este fue el polémico pronunciamiento de Yina Calderón tras el video filtrado de Isabella Ladera y Beéle

Yina Calderón indicó que se enteró del video filtrado porque llegó a su página de chismes y dijo unas palabras muy fuertes acerca de Isabella Ladera.

"¿Qué pienso hablando del chisme? ¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír? Pues, lo primero que pienso es que lo filtró ella", comenzó diciendo Yina Calderón.

"Sus razones tendrá. Segundo, el hombre no se mueve mal y tercero, ella no lo hace como en los TikTok", agregó la DJ.

Por lo tanto, tras esas palabras, varios seguidores se han mostrado en desacuerdo y han manifestado que ella no debería emitir juicios sin pruebas.

Isabella Ladera anunció acciones legales tras el video filtrado

En medio de la polémica, Isabella Ladera aseguró que se encuentra devastada y que, hasta donde sabe, ese video solo lo tenía ella y Beéle.

Además, dejó claro que se publicó sin su consentimiento y que ya se encuentra recibiendo la asesoría correspondiente para iniciar acciones legales.

"A pesar de todo, no permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia, la vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, mi familia y todas las personas que han sido víctimas de un narcisista", detalló Isabella Ladera en su comunicado oficial.