Karen Sevillano defendió a Beéle e Isabella Ladera tras video íntimo filtrado: su opinión es viral

La filtración del video íntimo de Isabella Ladera y el cantante Beéle ha generado gran revuelo en redes sociales y medios de entretenimiento. En medio de las múltiples reacciones, Karen Sevillano decidió dar su opinión sin filtros a través de su cuenta de Instagram, dejando claro que no comparte la manera en que se ha convertido en un escándalo mediático.

La creadora de contenido, reconocida por su estilo directo, aseguró que este tipo de situaciones no deberían generar sorpresa ni indignación, pues hacen parte de la vida privada de cualquier pareja. En sus palabras, "este chisme no está tan jugoso", ya que no es una novedad que dos personas que mantienen una relación tengan intimidad.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre el video de Isabella Ladera y Beéle?

Karen Sevillano expresó que la sociedad debería dejar de escandalizarse cada vez se filtran este tipo de contenidos. Incluso, cuestionó el motivo por el cual muchas personas reaccionan con sorpresa frente a situaciones que son comunes en cualquier relación.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia destacó que no está de acuerdo con el nivel de atención mediática que ha recibido la grabación, argumentando que “¿cómo así, ustedes no viven su intimidad en pareja?"

Conforme a su manera de expresarse, Sevillano cuestionó a todas esas personas que están cuestionando el contenido del video filtrado, indicando que no se debe ser monótono es las relaciones de pareja y que solo las personas que están dentro, conocen a detalles si lo disfrutan o no.

Néider García y la controversial propuesta para Karen Sevillano

En los comentarios de la publicación de Karen, su actual pareja, el influencer Néider García, hizo un comentario que generó locura entre los seguidores de la pareja, pues insinuó de manera sarcástica que deberían filtrar un video de los dos.

"Voy a filtrar unito. Un tutorial", ese comentario llegó a más de 10.000 likes en cuestión de horas. Además, subió un video en donde le insistió a Sevillano con la idea, a lo que esta respondió. "Ay, vea, Néider, no vaya a ser tal. No".