La publicación de Cara, ex de Beéle, en medio de la polémica por el video filtrado con Isabella Ladera

La exesposa del cantante compartió un mensaje en medio de la controversia que envuelve a Beéle y a la modelo venezolana Isabella Ladera.

Cara Isabella Ladera Beéle
FOTO: @caraoficial_ Instagram | AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
06:33 p. m.
El cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera se han convertido en el centro de un nuevo escándalo luego de la filtración de un video íntimo en el que ambos aparecen en un momento privado cuando eran pareja.

Aunque no se conoce con certeza quién filtró el contenido, Isabella Ladera responsabilizó públicamente al artista, asegurando que está tomando acciones legales para esclarecer la situación. La modelo expresó además el impacto emocional que este hecho ha tenido en su vida y en la de su familia, al tratarse de un episodio de carácter estrictamente personal.

Hasta el momento, Beéle no se ha pronunciado sobre las acusaciones, lo que ha incrementado la atención en torno al caso y ha alimentado aún más la discusión en redes sociales.

El mensaje de Cara Rodríguez en medio de la polémica

En paralelo a la controversia, muchos internautas dirigieron su atención hacia Cara Rodríguez, exesposa de Beéle y ahora influencer. Si bien la creadora de contenido no se ha referido directamente al video filtrado, su más reciente publicación fue interpretada por algunos como una indirecta sobre el tema.

Rodríguez compartió un clip de su viaje a París acompañado de un mensaje reflexivo: "Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos, y tus acciones sean más fuertes que tus palabras". El texto, de carácter motivacional, fue leído por varios de sus seguidores como una reacción sutil al escándalo en el que está envuelto su expareja.

Posteriormente, Cara aclaró que se encuentra concentrada en la organización del cumpleaños de su hijo Paolo, fruto de su relación con el cantante. "Corriendo con el cumpleaños de mi bebé. Se me creció muy rápido Paolo", escribió en sus redes, restándole importancia a las especulaciones y enfocándose en su rol familiar.

Mientras tanto, Isabella Ladera sigue siendo la única en pronunciarse oficialmente sobre el video, reiterando que emprenderá acciones legales contra Beéle. El caso continúa siendo tema de debate en redes sociales, donde miles de usuarios expresan su opinión y siguen atentos a posibles declaraciones del cantante.

