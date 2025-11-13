CANAL RCN
Laura Londoño reveló cómo vivió las escenas íntimas junto a Carmen Villalobos en La Huésped

Laura Londoño contó la complicidad en las escenas íntimas en La Huésped con Carmen Villalobos en la exitosa serie de Netflix.

Laura Londoño escenas Carmen Villalobos La Huésped Netflix
Foto: IG Carmen Villalobos

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
08:17 p. m.
La actriz colombiana, Laura Londoño contó cómo fue actuar con Carmen Villalobos en la serie de Netflix, 'La Huésped', especialmente en las secuencias más sensibles de la serie, donde ambas tuvieron que trabajar escenas cargadas de cercanía física e intimidad.

Laura Londoño narró detalles de Carmen Villalobos

A través de sus redes sociales, Londoño decidió aclarar cómo se construyó la relación profesional que permitió que esas escenas fluyeran en pantalla. La actriz enfatizó que todo el proceso estuvo marcado por la confianza y la preparación.

Según relató, actuar junto a Villalobos fue una experiencia tranquila, cuidada y muy respetuosa, aspectos que consideró esenciales para abordar escenas íntimas con naturalidad.

Además, resaltó que trabajar con una actriz de amplia trayectoria como Villalobos facilitó el proceso creativo, pues ambas compartían la misma visión sobre la importancia del rigor y el profesionalismo en el set.

En palabras de Londoño, el resultado que terminó viendo el público es fruto de una comunicación abierta y un ambiente de trabajo donde primó la tranquilidad.

¿Qué dijo Laura Londoño sobre la relación con Carmen Villalobos?

Más allá del rodaje, Laura Londoño contó cómo fue actuar con Carmen Villalobos desde una perspectiva humana. Relató que la dinámica entre ambas estuvo marcada por la empatía y la disposición para escucharse mutuamente antes de encarar cada secuencia.

Esta cercanía, explicó, permitió que las escenas íntimas se construyeran sin incomodidades y con un enfoque artístico claro.

Me sentí muy cómoda con ella, en un terreno de confianza, de juego y de mucho respeto. Fue muy linda. La adoro. Me encantó darte besitos, Carmen. ¡Chao!

También destacó la actitud de Villalobos, a quien describió como una compañera concentrada, disciplinada y atenta a los detalles. Esa sintonía fue clave para que el equipo lograra escenas que hoy se comentan ampliamente en redes sociales, no por su carácter explícito, sino por la solidez emocional que transmiten.

