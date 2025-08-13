TuBoleta se pronunció acerca de la devolución del dinero del concierto cancelado de Damas Gratis

Tras la cancelación del concierto de Damas Gratis en Bogotá, la empresa de boletería TuBoleta se pronunció sobre el reclamo de los asistentes que pidieron la devolución del dinero de sus entradas.

A través de una respuesta a un usuario, la compañía anunció que no procederá con el reembolso de los boletos ni con la reprogramación del evento, argumentando que la suspensión del show se debió a una situación de fuerza mayor.

La noticia ha causado una gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron a los organizadores por su falta de previsión.

Asistentes al concierto de Damas Gratis pidieron la devolución del dinero

La empresa, en su respuesta a una PQRSDF radicada por un usuario, lamentó los hechos ocurridos en Bogotá, que llevaron a las autoridades distritales a cancelar el evento por la irrupción violenta de un grupo de personas.

Según TuBoleta, la situación se considera "un hecho violento e irresistible, de fuerza mayor, completamente ajeno a la organización", por lo que, de acuerdo con el marco legal aplicable, no procederá la devolución del dinero ni la reprogramación del concierto.

La respuesta de TuBoleta frente a la cancelación del concierto de Damas Gratis

La respuesta de TuBoleta generó una ola de críticas en las redes sociales, donde los usuarios se quejaron de la falta de organización del evento.

Según los internautas, la empresa no tuvo en cuenta la experiencia del concierto de Damas Gratis en 2024, en el que se contó con una organización y la colaboración de los líderes de las barras de fútbol, lo que permitió que el show se realizara sin complicaciones.

Para muchos, la falta de previsión y el hecho de no haber reunido a los líderes de las barras de cada equipo días antes del concierto, fue lo que ocasionó los inconvenientes.

La cancelación del concierto de Damas Gratis dejó un trágico saldo de un hincha de Santa Fe fallecido y más de 30 heridos.