¡VIRAL! fans pintan impresionante mural de Karina García en República Dominicana

A través de redes sociales, se ha viralizado un mural que ha captado la atención de varios seguidores del reality 'La Mansión de Luinny'.

Así es el nuevo mural en República Dominicana

Se trata de un mural en República Dominicana dedicado a Karina García. En la pintura, la modelo aparece con una corona sobre la cabeza y la bandera dominicana como fondo. Además, el muro incluye los mensajes “Homenaje del público dominicano” y “Te amamos, Karina”, como muestra del cariño y admiración que le tienen sus seguidores.

La imagen ha llamado la atención de numerosos seguidores y fanáticos que han seguido su participación en el reality. Además, muchas personas se han acercado al lugar para tomarse fotografías junto al mural.

Reacciones tras el mural de Karina García en República Dominicana

Claramente, las reacciones de internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos, comentaron el apoyo hacia la creadora de contenido, con mensajes como "Es una gran persona, nunca juzga a nadie"; "felicitaciones a nuestra reina Karina"; "Se merece eso y más".

Sin embargo, no todos han apoyado este tipo de iniciativas. En redes sociales también se leen comentarios como: “Yina merece ese premio”, “Vergüenza es lo que da” o “No me siento orgulloso”.

Participación de Karina García en 'La Mansión de Luinny'

La participación de la creadora de contenido ha generado mucho de qué hablar. Pues a lo largo de su estadía ha logrado conectar con otros influencers donde se muestra auténtica y carismática.

Por el momento, la creadora de contenido seguirá agradeciendo a todos sus seguidores por todo el apoyo que le han brindado durante su participación en República Dominicana.