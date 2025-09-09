“Beéle rompió”: Westcol sobre el video filtrado entre Isabella Ladera y el barranquillero

El internet se ha visto conmocionado por la polémica que se desató en torno al video filtrado que se viralizó entre Isabella Ladera y Beéle, pues ambos famosos ya se han pronunciado, por medio de sus equipos legales, al dar sus respectivos puntos de vista.

No obstante, a la polémica se sumaron diferentes personajes públicos que ofrecieron su opinión en torno a la relación de ambos famosos y la afectación en sus respectivas imágenes públicas.

Westcol se pronuncia sobre el video de Beéle e Isabella Ladera

El famoso streamer también tomó partido ante la polémica discusión, pues el antioqueño ha logrado instaurar una amistad con el barranquillero a raíz de la producción de algunas de sus más famosas canciones.

No obstante, sus declaraciones abrieron un gran debate en redes sociales ya que el empresario manifestó que el cantante “rompió” con la filtración del clip. Aunque manifestó que su respuesta iba ocasionar división, entre sus seguidores, también explicó su interés por conocer cómo un video oculto se filtra en internet.

“Para mí, Beéle rompió… ¿si me entiende?. A él le están tirando y la vuelta pero Beéle rompió… yo ahí le doy un 10 porque para mí el man rompió las redes sociales. Yo he estado pensando en cómo se puede llegar a filtrar uno de esos videos. Será que lo sacan de la carpeta de ocultos… yo quiero saber”, recalcó el creador de contenido.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos dejaron comentarios en redes afirmando que Westcol estaba ofreciendo una opinión equivocada, pues el asunto corresponde a una agresión directa en la intimidad de ambas personas.

RELACIONADO Bad Bunny sufre accidente en su más reciente concierto en Puerto Rico

Equipo legal de Beéle se pronuncia ante su polémico video

Por otro lado, el equipo legal del barranquillero se pronunció, por medio de un comunicado, precisando que el cantante no fue la persona responsable de filtrar ni participar en la divulgación del clip.

Así mismo, explicaron algunas de las acciones legales que se están llevando a cabo para dar con los responsables del hecho y, de igual manera, realizar la remoción inmediata de enlaces, copias y derivados del archivo.

También se solicitó a las plataformas digitales y servicios de internet a preservar los registros que permitan rastrear la cadena de difusión.