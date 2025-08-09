CANAL RCN
¿Ya sabía que pasaría? Isabella Ladera compartió detalles clave sobre el video íntimo filtrado

La modelo venezolana se pronunció en redes sociales en medio de la controversia por el video íntimo junto a Beéle que circula en redes sociales.

Isabella Ladera (1)
FOTO: @isabella.ladera - IG

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
06:52 p. m.
Isabella Ladera, quien viene siendo el foco de atención luego de que se filtrara un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle, hizo un nuevo pronunciamiento en donde aseguró que ya conocía de antemano que esta incómoda situación se presentaría.

La modelo venezolana, que ya publicó un comunicado oficial en donde señaló directamente al cantante, reveló que le habían advertido sobre esta situación y que adicionalmente, se había adelantado para advertir a su círculo cercano sobre lo que podría pasar.

¿Qué reveló Isabella Ladera sobre el video filtrado?

A través de sus historias de Instagram, Ladera publicó un chat con un conocido del pasado 9 de julio, en donde le hacían la advertencia sobre esta posible situación. "Hermana, alguien te quiere rayar con un video", dice el remitente, cuya identidad no fue revelada.

En el mensaje, se ve una captura de pantalla del video que hoy está rondando por redes sociales. Por otro lado, la influencer aprovechó la coyuntura para dejar claro que el robo del que fue víctima recientemente no tiene nada que ver, pues esa advertencia fue antes de que sucediera.

El diálogo de Isabella Ladera con su familia

Por otro lado, Isabella Ladera dejó ver que el 13 de julio, casi dos meses antes de que se filtrada el video privado, conversó con su madre, su familia y con su actual pareja, Hugo García, reconocido influencer peruano.

"Preparando el corazoncito de mi mamá", dice la publicación con fecha y hora que había hecho en su momento. Con esto, Ladera deja claro que ya estaba preparada para lo peor y que sus allegados ya estaban al tanto de que este hecho podría llegar a suceder.

Isabella historias IG
FOTO: @isabella.ladera - IG
