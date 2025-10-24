Andrés Forero explicó detalles del “decretazo a la salud” que suspendió el Consejo de Estado

En las últimas horas se conoció un importante fallo del Consejo de Estado en el que determina que hubo un desbordamiento en las competencias del Ejecutivo en el decreto 858.

Señala que dicho decreto pretendía modificar las funciones de las EPS, un recurso que se hace a través de leyes y no de decretos. Es por ello por lo que el Consejo de Estado decidió suspenderlo de manera provisional.

Al tratarse de una medida cautelar, suspende los efectos hasta que el alto tribunal estudie y pueda fallar de fondo esta demanda interpuesta por el representante a la Cámara, Andrés Forero.

El “decretazo de la salud” que se podrían tumbar al Gobierno Nacional

El Consejo de Estado tomó cartas en el asunto con el decreto 858-2025, con el que el gobierno pretendía reformar el sistema de salud y lo suspendió provisionalmente.

Para el alto tribunal, este decreto no se limitó a desarrollar aspectos operativos del sistema de salud, sino que regula de manera integral elementos estructurales del sistema. Esto es una competencia del Congreso.

La medida es una respuesta del Consejo de Estado a la demanda que se fue d el representante Andrés Forero, en la que aplicó el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permite suspender los efectos de una norma cuando se evidencie, de manera preliminar, una posible ilegalidad.

Noticias RCN conversó con el congresista Andrés Forero, quien entregó detalles de la demanda y de lo que significa este primer fallo del “decretazo de la salud”.

¿Qué diferencia tenía el decreto con la reforma de la salud?

Andrés Forero:

Identificamos es que este decreto contenía algunos de los aspectos de la reforma a la salud, entre otras, planteaba que iban a ser los alcaldes y gobernadores los que iban a definir quiénes iban a ser parte, qué clínicas y hospitales iban a ser parte de las redes integradas, integrales, territoriales en salud. Eso era uno de los elementos fundamentales de la reforma a la salud.

También planteaba este decreto que ahora iban a ser los centros de atención primaria en salud, los CAPS, los que iban a ser la puerta de entrada de los pacientes, de los usuarios del sistema a la salud en Colombia.

Realmente había muchos elementos que hacían parte de la reforma y que el gobierno, ante la dificultad que estaba teniendo en el Senado para aprobarla, pues decidió tratar de sacarla vía decreto. Y precisamente eso fue lo que nosotros demandamos, consideramos que se estaba sustituyendo, se estaban usurpando funciones legislativas por parte del Gobierno Nacional y así lo consideró en esta etapa preliminar del Consejo de Estado y es por eso por lo que lo ha suspendido.

¿Qué facultades tenía el gobierno con este decreto?

Andrés Forero:

Hoy por hoy son las EPS, primordialmente, las que tienen que hacerse cargo de la definición de las redes de prestación de servicio en los distintos territorios del país.

El gobierno quería que fueran los alcaldes y gobernadores los que tuvieran el rol protagónico con un riesgo que nosotros hemos identificado de posible politización y de corrupción.

Entonces, este decreto, el 0858, pues básicamente avanzaba en ese sentido. La reforma avanzaba en la estatización y adicionalmente planteaba la territorialización de la atención en salud.

Había otros decretos adicionales que en los que el gobierno pensaba hacer traslados en distintos lugares del país de personas que, por ejemplo, estaban afiliados a Sura y les iba a tocar irse a Nueva EPS a pesar de la crisis que se estaba viviendo en nueva EPS por cuenta de la intervención.

Este decreto que queda suspendido provisionalmente fue desarrollado por otros decretos, por otras resoluciones, por el gobierno nacional y ante esta suspensión, pues obviamente estas resoluciones pues a nuestro juicio deberían caer, o sea, quedan sin sustento legal y tampoco deberían ser aplicables.

Con esto sentimos que se pone un freno a esa reforma de facto, a esa reforma vía decretazo del Gobierno Nacional.

¿Qué viene después de este fallo del Consejo de Estado sobre el decreto 858?

Ahora lo que corresponde es que el Consejo de Estado falle de fondo.

En este caso, pues yo siento que ya el gobierno no va a poder sacar esta reforma vía decreto y va a tener que ceñirse a las discusiones en el Congreso de la República, donde yo espero que no se apruebe esta ley porque en lugar de resolver los problemas de la salud en Colombia, los agrava y crea otros nuevos.