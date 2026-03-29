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Sicarios entraron a una vivienda, abrieron fuego y mataron a dos hombres en Sabanalarga, Atlántico

El atentado, al parecer, iba dirigido contra alias Corni quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Sicarios entraron a una vivienda, abrieron fuego y mataron a dos hombres en Sabanalarga, Atlántico
Foto: Noticias RCN

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marzo 29 de 2026
09:53 a. m.
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Un nuevo ataque sicarial sacudió al municipio de Sabanalarga, Atlántico, la noche del sábado 28 de marzo, tras registrarse un ataque armado que dejó dos personas muertas y una más herida.

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Las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables del crimen.

Entre las líneas de investigación que adelantan las autoridades, se analiza la posible relación del ataque con los antecedentes de alias Corni.

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Así fue el ataque sicarial donde murió alias Corni

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Una de las víctimas fue identificada con el alias de Corni, quien, según las autoridades, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Las primeras hipótesis indican que el atentado estaría dirigido en su contra.

Tras el ataque, alias Corni fue trasladado a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, no fue la única víctima mortal del hecho.

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Dos personas ajenas resultaron heridas y una murió

La Policía logró establecer que otras dos personas resultaron heridas durante la balacera. De ellas, una falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras que la tercera permanece bajo atención médica.

De acuerdo con las autoridades, estas dos personas no tendrían relación con el objetivo del ataque, lo que evidencia el impacto colateral de este tipo de hechos violentos.

Aunque no se han entregado mayores detalles sobre los móviles del ataque, la investigación busca establecer con claridad las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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