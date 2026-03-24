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Así quedó la subcomisión del Senado que estudiará apelación de la reforma a la salud

Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la reforma al sistema de salud.

Congreso
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
07:34 p. m.
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El Senado de la República expidió una resolución mediante la cual se conforma una comisión accidental encargada de estudiar el recurso de apelación frente a la negación del proyecto de ley que buscaba transformar el sistema de salud en Colombia.

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La Mesa Directiva fundamentó la decisión en lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992, que faculta la creación de este tipo de instancias para “cumplir funciones y misiones específicas” en el trámite legislativo.

La resolución designó a los senadores Julio Elías Chagui Flórez, Óscar Mauricio Giraldo Hernández, Jairo Alberto Castellanos, Enrique Cabrales Baquero, Edgar Díaz Contreras y Alex Flórez Hernández como integrantes de la Comisión Accidental.

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El documento señala que la comisión deberá rendir un informe sobre el recurso de apelación interpuesto contra la negación del Proyecto de Ley N° 410 de 2025 Senado y N° 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto N° 135 de 2024 Cámara, “por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

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La apelación fue presentada por los senadores Fabián Díaz Plata, Martha Peralta Epieyú, Wilson Arias Castillo, Omar De Jesús Restrepo Correa y Ferney Silva Idrobo, quienes buscan que la plenaria del Senado reconsidere la decisión de archivo.

Procedimiento legislativo

De acuerdo con el artículo 166 de la Ley 5ª de 1992, cuando un proyecto es negado en su totalidad, “cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara”.

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La plenaria, previo informe de la comisión accidental, decidirá si acoge o rechaza la apelación. En caso de ser aceptada, el proyecto será remitido a otra comisión constitucional para surtir el primer debate; si se rechaza, se procederá a su archivo definitivo.

Con esta resolución, el Senado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la reforma al sistema de salud, uno de los temas más sensibles y de mayor impacto en la agenda legislativa del país.

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