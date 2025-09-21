CANAL RCN
Colombia

Asonada en La Macarena, Meta impidió la captura de alias Chimbo de Oro

La comunidad impidió la captura de Oliver Lozano Serna, quien pertenecería a las disidencias de las Farc.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
08:40 a. m.
Una nueva asonada contra el Ejército Nacional se registró en el país este sábado en la vereda La Samaria, en La Macarena, Meta.

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre, Brigadier General del Ejército Nacional reportó que la comunidad impidió la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien sería coordinador logístico de la estructura Éver Castro, de las disidencias de las Farc.

Asonada contra Fuerza de Tarea Omega durante captura

“En el momento que se está materializando la captura es asonada la unidad militar y los funcionarios del cuerpo técnico de investigación por campesinos y entre ellos algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina de Lozano del Guayabero. Rechazamos contundentemente estas vías de hecho”, afirmó el comandante.

Los hechos ocurrieron durante una operación militar interinstitucional liderada por la Fuerza de Tarea Omega, a través de su Fuerza de Despliegue Rápido Número Uno. Esta acción contó con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, en particular de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, seccional Villavicencio, junto con su Cuerpo Técnico de Investigación.

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega explicó que la presencia de las autoridades en el lugar tenía como objetivo ejecutar órdenes de captura y cumplir con su deber constitucional. Asimismo, hizo un llamado a las comunidades para que permitan el desarrollo de las labores oficiales, con el fin de restablecer la tranquilidad en la región.

Asonada en La Plata, Huila

Este operativo coincidió con otra situación de alteración del orden público protagonizada por civiles, ocurrida en el municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

De acuerdo con el Ejército Nacional, las tropas se vieron forzadas a abordar vehículos particulares durante una arremetida protagonizada por aproximadamente 500 personas, quienes habrían actuado bajo presión de las disidencias de las Farc.

