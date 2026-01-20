CANAL RCN
Colombia Video

Cabecilla del Clan del Golfo con amplio historial criminal fue sorprendido cometiendo un crimen en Cesar

El hombre era buscado por homicidio, porte ilegal de armas y un crimen ocurrido en 2025.

Valentina Bernal

enero 20 de 2026
07:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las acciones de control territorial que se adelantan en el departamento del Cesar, en el municipio de Codazzi, capturaron a un presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar extorsiones y hechos violentos.

VIDEO | Bus intermunicipal con pasajeros a bordo fue atacado a tiros en la vía hacia Cáchira
RELACIONADO

VIDEO | Bus intermunicipal con pasajeros a bordo fue atacado a tiros en la vía hacia Cáchira

Cayó 'Javier', cabecilla del Clan del Golfo, mientras recibía una extorsión

Tropas del Gaula Militar Cesar capturaron en zona urbana del municipio de Codazzi a alias Javier, presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo y señalado cabecilla de zona de la subestructura Ferney Antonio López Polo.

De acuerdo con la información oficial, la captura se produjo en flagrancia, justo en el momento en que el sujeto estaría recibiendo dinero producto de una extorsión.

¿Quién era el cabecilla del Clan del Golfo que cayó en Cesar?

Alias Javier era requerido por las autoridades judiciales mediante orden de captura vigente por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Se frena la segunda línea del Metro de Bogotá por falta de ofertas: ¿qué pasará con el proyecto?
RELACIONADO

Se frena la segunda línea del Metro de Bogotá por falta de ofertas: ¿qué pasará con el proyecto?

Según las investigaciones, este hombre sería el encargado de extorsionar a ganaderos, comerciantes y campesinos de la región, utilizando amenazas e intimidaciones para forzar el pago de dinero.

Las autoridades también señalaron que sus acciones violentas tenían como objetivo mantener el control territorial, tanto en zonas rurales como urbanas estratégicas para la organización criminal en el oriente del departamento del Cesar.

¿Cuáles son los crímenes que pesan sobre este cabecilla?

Dentro de los señalamientos que pesan en su contra, alias Javier es indicado como presunto responsable del homicidio de un exconcejal del municipio de Becerril, hecho ocurrido en septiembre de 2025.

Por todo esto, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le imputan.

Denunciaron intento de robo y brutal ataque contra 'Lupita', la guacamaya que acompaña a los ciclistas en Quindío
RELACIONADO

Denunciaron intento de robo y brutal ataque contra 'Lupita', la guacamaya que acompaña a los ciclistas en Quindío

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Urólogo habría abusado de más de 20 mujeres en Medellín desde hace varios años

Temblor en Colombia

¡Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 20 de enero de 2026! Este es el reporte

Cartagena

Viral: familia llevó su propia comida a Barú y recibieron reclamos de los vendedores

Otras Noticias

Fútbol

Bogotá busca nuevos talentos del fútbol rumbo a Europa y Argentina

Bogotá se convierte en epicentro del talento juvenil con una nueva convocatoria que busca descubrir a los próximos futbolistas profesionales del país.

Venezuela

La millonada que recibió Delcy Rodríguez del primer giro de venta de petróleo venezolano por Estados Unidos

A las arcas del Estado en Venezuela ingresó el primer giro en dólares de la venta de crudo venezolano por parte del gobierno de Trump.

Finanzas personales

Casos únicos donde un padre queda libre de pagar manutención a sus hijos en Colombia

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro