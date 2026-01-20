Cabecilla del Clan del Golfo con amplio historial criminal fue sorprendido cometiendo un crimen en Cesar

En medio de las acciones de control territorial que se adelantan en el departamento del Cesar, en el municipio de Codazzi, capturaron a un presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar extorsiones y hechos violentos.

Cayó 'Javier', cabecilla del Clan del Golfo, mientras recibía una extorsión

Tropas del Gaula Militar Cesar capturaron en zona urbana del municipio de Codazzi a alias Javier, presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo y señalado cabecilla de zona de la subestructura Ferney Antonio López Polo.

De acuerdo con la información oficial, la captura se produjo en flagrancia, justo en el momento en que el sujeto estaría recibiendo dinero producto de una extorsión.

¿Quién era el cabecilla del Clan del Golfo que cayó en Cesar?

Alias Javier era requerido por las autoridades judiciales mediante orden de captura vigente por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Según las investigaciones, este hombre sería el encargado de extorsionar a ganaderos, comerciantes y campesinos de la región, utilizando amenazas e intimidaciones para forzar el pago de dinero.

Las autoridades también señalaron que sus acciones violentas tenían como objetivo mantener el control territorial, tanto en zonas rurales como urbanas estratégicas para la organización criminal en el oriente del departamento del Cesar.

¿Cuáles son los crímenes que pesan sobre este cabecilla?

Dentro de los señalamientos que pesan en su contra, alias Javier es indicado como presunto responsable del homicidio de un exconcejal del municipio de Becerril, hecho ocurrido en septiembre de 2025.

Por todo esto, fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le imputan.