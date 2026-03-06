Cinco mujeres habrían sido violadas por alias El Brujo en Santa Marta: así las engañaba

En Santa Marta, un hombre a quien apodan El Brujo fue capturado por la Policía sindicado de ser un abusador sexual.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre se desempeñaba como mototaxista y supuesto espiritista, labor con la que convencía a las mujeres de practicar rituales para llevarlas a sitios alejados donde las accedía carnalmente.

Según las autoridades, el capturado tendría siete anotaciones judiciales desde el año 2015, la mayoría por acto sexual violento. El reporte indica que en 2015 tuvo una por lesiones personales, en 2016 tiene una anotación por acto sexual violento, otra por violencia intrafamiliar y falsedad personal, en 2018, 2019 y 2026 tiene anotaciones por acceso carnal violento.

Cinco mujeres habrían sido violadas por alias El Brujo

La investigación contra alias El Brujo señala que serían cinco las mujeres que habrían sido víctimas de su macabro operar. La Policía confirmó que:

Este sujeto se desempeñaba como mototaxista y utilizaba engaños relacionados con supuestas prácticas espirituales para manipular a sus víctimas y llevarlas a lugares donde presuntamente cometía los abusos.

Las autoridades determinaron que alias El Brujo intimidaba a sus víctimas para evitar ser denunciado.

Así cayó alias El Brujo, el violador de sus creyentes

La Policía confirmó que la seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía materializaron mediante orden judicial la captura de alias El Brujo, por el delito de acceso carnal violento.

Alias El Brujo presenta anotaciones judiciales por delitos sexuales y había cumplido una condena por hechos similares.

Asimismo, la Policía informó que el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario.