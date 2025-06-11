Estos son los actos con los que Colombia mantuvo viva la memoria de las víctimas del Palacio de Justicia

Cuarenta años después del holocausto del Palacio de Justicia, Colombia volvió a rendir homenaje a las víctimas de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de su historia.

En distintos puntos del país se llevaron a cabo actos simbólicos y conmemorativos en memoria de los 11 magistrados asesinados y de las decenas de personas que perdieron la vida durante la toma y retoma del edificio judicial.

Así revivieron la memoria del holocausto del Palacio de Justicia

Uno de los momentos más emotivos de la conmemoración se vivió durante la intervención de Carlos Betancur, expresidente del Consejo de Estado y sobreviviente del ataque.

Con la voz entrecortada, recordó cómo logró escapar con vida de la toma que destruyó buena parte del edificio y acabó con la vida de varios de sus compañeros magistrados.

Nosotros, las víctimas, no éramos más que un montón de basura entre dos bandos entorpecidos.

Su testimonio dio inicio al acto principal, realizado en la sede del Consejo de Estado, donde los asistentes rindieron tributo a los 11 magistrados asesinados durante los combates entre el Ejército y los guerrilleros del M-19.

RELACIONADO Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

El presidente de la corporación, Luis Alberto Álvarez, también mencionó que: "aún hay cicatrices por este episodio oscuro de la vida nacional. Yo creo que aún hay capítulos que es necesario esclarecer. Hay responsables que debe todavía el país conocer”, afirmó el magistrado.

¿Con qué actos realizaron el homenaje?

El homenaje incluyó la apertura del Museo de la Memoria del Palacio de Justicia, donde se exhiben documentos, objetos y fragmentos recuperados entre los escombros luego del incendio que consumió el edificio hace cuatro décadas.

La exposición estará abierta al público y busca ofrecer un espacio de memoria para las víctimas y sus familias, así como una oportunidad para reflexionar sobre la magnitud de lo ocurrido.

Mientras tanto, en otros puntos de la capital también se realizaron tributos.

Los juzgados de Paloquemao izaron las banderas a media asta en señal de duelo, y en el Congreso de la República, a pocos metros del Palacio, se celebró una eucaristía en honor a las víctimas, en la que participaron magistrados y funcionarios judiciales.

Durante el acto se anunció un homenaje póstumo con un pergamino conmemorativo, que será entregado al presidente de la Corte Suprema de Justicia en la misa programada en la Catedral Primada de Bogotá.

Por otro lado, en Popayán, Montería y Valledupar, así como en otras regiones del país, los consejos seccionales de la judicatura y los tribunales locales organizaron ceremonias simbólicas en memoria de las víctimas.

En el Cauca, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Olga Cecilia Posso, resaltó la importancia de mantener viva la memoria y reafirmó el compromiso del poder judicial con la verdad y la justicia.

Hoy más que nunca reafirmamos que la justicia no puede ser silenciada y que la memoria es la base de un país que aspira a sanar y a reconciliarse.

Anunciaron nuevos homenajes para el viernes 7 de noviembre

Los homenajes continuarán este viernes en la Plaza de Bolívar, donde las altas cortes realizarán un acto central desde las nueve de la mañana.

Está prevista una eucaristía en la Catedral Primada y la participación de las víctimas, quienes presentarán muestras artísticas en honor a sus familiares.