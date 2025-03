En medio de fuertes medidas de seguridad y protestas: así va el debate de la reforma laboral

En un ambiente de alta tensión, el Congreso inició este 18 de marzo el debate sobre la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Inició el debate por la reforma laboral

La discusión se desarrolla en la Comisión Séptima del Senado, en medio de fuertes medidas de seguridad y restricciones de acceso al Capitolio.

El debate se centra en la ponencia de archivo presentada por ocho congresistas, quienes han denunciado constantes amenazas contra ellos y sus familias.

Estos legisladores argumentan que el proyecto carece de un análisis fiscal sólido y que no beneficia realmente a los trabajadores.

El senador Miguel Ángel Pinto, uno de los opositores a la reforma, dijo que compartirá con la ciudadanía por qué la propuesta no los beneficia y que se les está mintiendo.

“La primera mentira que le están diciendo a los colombianos es que esta Comisión hundió el proyecto de la reforma laboral sin debate. El debate lo estamos haciendo hoy. Se erradicaron varias ponencias, unas positivas, otras negativas. Fueron anunciadas, leídas por el secretario como lo dijo al comienzo de la sesión y hoy estamos en el debate. Dato mata relato”, señaló.

Por su parte, la senadora Lorena Ríos explicó que “el análisis macroeconómico y de impacto fiscal que emitió Hacienda no cuantifica los costos adicionales, no señala dónde saldrá el financiamiento, tampoco indica cuáles son las nuevas fuentes de financiación y carece de fundamentos técnicos sólidos para el éxito de una buena reforma”.

Entretanto, la senadora Berenice Bedoya, quien también ha sido objeto de ataques, hizo un llamado al respeto y la discusión democrática.

"No me puedo victimizar, que mi personalidad no da para victimizarme, pero sí creo que es una forma muy responsable de cómo se están tratando no solamente a Berenice Bedoya, sino a los otros siete senadores", afirmó.

Mientras el debate se desarrolla en el Congreso, en varias ciudades del país se llevan a cabo manifestaciones en apoyo a la reforma laboral, respondiendo al llamado de un día cívico. Esto ha generado un clima de polarización en torno al proyecto.

La discusión se ha visto marcada por la tensión entre el gobierno y los opositores al proyecto.

El propio presidente Petro ha sido acusado de realizar ataques contra los congresistas que se oponen a la reforma, lo que ha elevado aún más la temperatura del debate.