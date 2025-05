Continúan las posturas divididas entre partidos políticos por la consulta popular

El Senado se encuentra en medio de un intenso debate sobre la propuesta del Gobierno de realizar una consulta popular en torno a la reforma laboral. Las posturas están divididas entre quienes apoyan la iniciativa y quienes se oponen.

¿Cómo están las cuentas de la consulta popular?

El senador Antonio Correa, del Partido de la U, explicó a Noticias RCN su posición a favor de la consulta y aseguró que “el Partido de la U es un partido que se une en medio de la diferencia. Seis de diez compañeros votarán que sí a la consulta popular”.

"Internamente, decidimos dos cosas muy importantes. La primera, que la apelación que está invocada en el artículo 166 de la ley Quinta, vamos a votarla que sí, unificadamente. Y segundo, que, en la consulta popular, seis de diez compañeros votarán que sí, y por supuesto, respetando la diferencia y dando las libertades necesarias”, detalló.

Respecto al argumento de la oposición que cuestiona si es necesario hacer el gasto que conlleva la consulta popular, el senador indicó que lo que se busca es una justicia social.

"Esas son las cuentas que hacen los opositores, pero tenemos que hacer una compilación de todo lo que ha dejado de recibir la clase trabajadora (…) Esto se requiere para reducir la jornada de trabajo a ocho horas y que se vuelva al Congreso después de consultarle al pueblo para hacer una ley de la República, un artículo que reglamente las ocho horas de trabajo. Aquí lo que se requiere es un tema de justicia social, de justicia salarial, de justicia agraria, de que existan las condiciones adecuadas”, añadió.

Por otro lado, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, también en diálogo con este medio, se mostró en contra de la iniciativa.

"Es malgastar los recursos del Estado cuando se necesitan para muchas otras cosas. Se deben 1.5 billones de pesos en pago de subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. La gente más pobre de Colombia no tiene cómo comprar vivienda porque mi casa ya no tiene fondeo de recursos. El tema de la inversión en las regiones está parado. Entonces, qué raro que hay crisis fiscal para todo en el país, pero para la consulta no. Al presidente se le están dando salidas (...) la Comisión Séptima tomó una decisión, que al presidente Petro le guste o no es otra cosa", aseguró.

El senador Gómez, en su intervención, se refirió a la posición que está tomando el presidente Gustavo Petro y dijo que está irrespetando a las instituciones.

"Cuando le aprobaron la pensional a Petro, trinó y dijo que era el mejor Congreso del mundo, pero cuando le negaron la otra reforma, dijo que lo estaban persiguiendo, que había bloqueo y no, esa es la democracia. Esas son las instituciones que tiene que respetar. Petro no solamente irrespeta el Congreso de la República, irrespeta a las Cortes. Mire lo que pasó con el Consejo de Estado, que dijo no a la transmisión de los consejos de ministros y al presidente no le importó y lo transmitió”, agregó.

¿Será aprobada la consulta popular?

Finalmente, aclaró que él se encuentra en desconocimiento y en contra de las versiones que indican que los congresistas que votarán a favor de la consulta lo harán a cambio de obtener el Ministerio de Industria y Comercio.

“Yo no puedo decir eso y a mí no me consta eso. Yo respondo por mí, yo estoy en oposición marista desde el primer día, estoy coherente en mis principios y en mis valores desde el primer día, en lo que tiene que ver con el gobierno de Petro. No me voy a mover de ahí, para mí, primero está la democracia de mi país, las instituciones y, por supuesto, la separación de poderes”, explicó.

El Gobierno, por su parte, defiende la consulta como una forma de dar voz a la ciudadanía en un tema crucial.

En las próximas horas, el Senado deberá tomar una decisión que definirá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también el rumbo de las relaciones entre los poderes del Estado y la forma en que se abordarán futuros debates sobre políticas públicas en Colombia.