CANAL RCN
Colombia Video

Cuerpos de los funcionarios de la Registraduría fueron rescatados tras accidente aéreo y llegarán a Villavicencio

Aterrizó en Mitú el helicóptero que trasladó los cadáveres de las víctimas de la avioneta siniestrada en el Vaupés.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
06:33 p. m.
Sobre las 2:00 de la tarde de este 11 de noviembre, una comisión logró trasladarse al sitio del siniestro de la avioneta en la que se transportaban funcionarios de la Registraduría y que murieron en un grave accidente aéreo en el Vaupés.

Tatiana Morales, secretaria de gobierno del Vaupés, confirmó la llegada de los cuerpos en un helicóptero, procedimiento que se vio afectado por la falta de combustible para aeronaves.

¿Cómo avanza la misión de rescate de los cuerpos de los funcionarios de la Registraduría?

Tatiana Morales:

Un helicóptero aterrizó en el municipio de Mitú, capital del departamento del Vaupés, con los cuerpos extraídos de los funcionarios fallecidos.

Infortunadamente, desde las 5:30 de la mañana no habíamos podido entrar por condiciones meteorológicas, pero pues tan pronto se abren y se despejan un poco los cielos, sale la aeronave, un helicóptero.

Los cuerpos serán dirigidos a Villavicencio. Estamos esperando que nos habiliten aquí operaciones aéreas por parte del aeropuerto porque acaba de llegar el helicóptero con los cuatro cuerpos.

Allá se va a llevar a cabo todo el tema de investigación de los cuerpos, identificación efectiva y demás.

¿Por qué no pudieron obtener el combustible para el rescate de los cuerpos?

Tatiana Morales:

Lo que me dicen inicialmente, es porque no ha llegado. El combustible llega vía fluvial. Esa es la triste realidad de nuestro departamento, de esta frontera con Brasil. No tenemos combustible para AVEGAS, es el combustible para las aeronaves que operan aquí en el departamento del Vaupés, que usualmente son aeronaves monomotor, que pueden entrar a esas pistas.

A veces tenemos muchas limitaciones, no solo en temas de accidentes, sino médicas y no tenemos combustible.

Detalles del accidente en el que murieron funcionarios de la Registraduría

Tatiana Morales:

El accidente se presenta en un área no municipalizada que se llama Papunagua. Esto es en frontera hacia el norte de nuestro departamento y en una comunidad indígena que se llama Bocúa.

Lo que alcanzamos a ver inicialmente en los videos fue a 200 metros de la pista donde sucede el accidente. Aparece el avión pequeño iba despegando y se cae dos minutos, tres minutos aproximadamente de vuelo.

Se envían dos personas por parte de la Defensa Civil, más o menos a las 3:30 de la tarde estaban allá en sitio. Y cuando llegan nuestros organismos de socorro, inicialmente habían encontrado dos cuerpos, después encontraron otros dos cuerpos, infortunadamente, debajo de un ala.

