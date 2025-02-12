El general (r) Juan Miguel Huertas sigue firmando documentos del Ejército tras suspensión de Procuraduría

El general Juan Miguel Huertas, suspendido por la Procuraduría General de la Nación por presuntos vínculos con grupos criminales, continúa ejerciendo funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional de Colombia.

Una resolución fechada el 1 de diciembre evidencia que el oficial sigue firmando documentos administrativos de la institución militar, pese a la medida disciplinaria impuesta por tres meses.

La situación cuestiona la efectividad de las sanciones disciplinarias en casos que involucran miembros de las Fuerzas Militares. Según fuentes del Ejército Nacional, el general Huertas no ha sido notificado mediante acto administrativo por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, quien es el único facultado para ejecutar esta determinación según la estructura jerárquica militar.

¿Por qué sigue ejerciendo sus funciones el general (r) Huertas?

La Procuraduría General dispone de la facultad legal para suspender provisionalmente del cargo a funcionarios públicos, incluidos miembros de la fuerza pública, cuando existe riesgo de que puedan reiterar la conducta investigada o interferir en el proceso disciplinario.

Sin embargo, en el caso de oficiales de alto rango militar, se requiere que el Gobierno Nacional expida el correspondiente acto administrativo para materializar la suspensión.

El documento más reciente firmado por el general Huertas corresponde a una resolución sobre el llamado a calificar servicios de nueve suboficiales de la institución.

Esta actuación administrativa plantea dudas sobre la validez jurídica de las decisiones tomadas durante el período en que debería estar suspendido, generando incertidumbre sobre posibles consecuencias legales de estos actos.

RELACIONADO Suspensión de la Procuraduría para el general Juan Miguel Huertas y William Mejía por supuestos nexos con disidencias

¿Qué falta para que la suspensión tenga efectos?

Expertos jurídicos consultados coinciden en que la notificación presidencial es un requisito fundamental para que la suspensión tenga efectos prácticos.

"Esta decisión no es opcional, es inmediata. Más cuando un tema que se está abordando son temas de naturaleza como la seguridad nacional colombiana", señalaron los especialistas. La demora en este procedimiento permite que el general continúe ejerciendo funciones de mando que incluyen decisiones administrativas sobre personal militar.

El escándalo alrededor del general Huertas se profundiza mientras no se concrete la notificación formal de su suspensión.

La situación cuestiona sobre un aparente un vacío procedimental que permite que un oficial investigado por presuntos nexos con organizaciones criminales mantenga capacidad de decisión sobre asuntos sensibles de la institución militar, afectando potencialmente la seguridad nacional del país.