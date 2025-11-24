El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

Tras conocerse los delicados señalamientos contra el general en retiro Juan Miguel Huertas que lo relacionarían con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, a través de sus funciones como jefe del Comando de Personal del Ejército.

Este caso tiene que ver con su labor cuando fue capitán del Ejército. El alto oficial fue vinculado por un caso de falsos positivos en Antioquia, un proceso que todavía investiga la JEP.

El alto oficial mantiene fuertes líos jurídicos con la JEP por un caso de falsos positivos en el departamento de Antioquia cuando era capitán.

Investigan al general (r) Juan Miguel Huertas por caso de falsos positivos

Entre 2002 y 2013 el general Huertas se desempeñó como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4. En un documento, la JEP señala que:

En el marco del caso 03 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del estado por haber sido exjefe de operaciones del batallón de artillería número 4, coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, en el año 2003.

El caso del general sigue activo, pero ahora está en manos de la Sala de Definición de Situaciones Públicas: “Mediante radicado del 14 de junio de 2023 de la secretaría del gabinete del Ministerio de Defensa solicitó a la sala de definición si su jurídicas ordenar actualizar la información sobre las situaciones de órdenes de captura y antecedentes vigentes de entre otros el señor Huertas Herrera”.

Lo que ha hallado la JEP en el caso de falsos positivos que relacionan al general Huertas

La justicia lo declaró como no máximo responsable del caso de falsos positivos.

Asimismo, la autoridad judicial deberá resolver si el general tuvo algún grado de responsabilidad o no en los falsos positivos cometidos por el batallón que él comandó e iniciar un proceso de renuncia de la persecución penal.