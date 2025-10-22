Exmagistrado Jaime Arrubla habla de lo que le espera a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia tras su absolución

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre al expresidente Álvaro Uribe de todos los cargos en segunda instancia judicial, revocando la sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia.

Analistas de La Mesa Ancha de Noticias RCN hablaron de la más reciente decisión judicial que generó un intenso debate político y jurídico en Colombia.

La absolución del expresidente Uribe marca un hito en este prolongado proceso judicial. El tribunal consideró que las pruebas presentadas, especialmente las interceptaciones telefónicas, eran ilícitas y no podían ser utilizadas en su contra. Esta valoración difiere radicalmente de la realizada por la jueza de primera instancia.

Uribe volverá a la Corte Suprema tras recurso de casación

Por su parte, el abogado penalista, Miguel Ángel del Río, y el senador Iván Cepeda, representantes de las víctimas, anunciaron que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esto implica que el caso podría regresar al máximo tribunal, donde se originó inicialmente.

"Al presidente Uribe le esperan en la Corte Suprema de Justicia todas las garantías que puede tener un ciudadano colombiano para que ejerza todos sus derechos como procesado y por supuesto la presunción de inocencia y por supuesto el derecho a la defensa", afirmó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, sobre el proceso.

La decisión judicial desató repercusiones políticas inmediatas. Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del partido Centro Democrático, confirmó que Álvaro Uribe ocupará el puesto 25 en la lista al Senado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó duramente el fallo, cuestionando la integridad del sistema judicial colombiano.

Sobre la reacción del presidente Petro tras el fallo en segunda instancia

El exmagistrado Arrubla calificó la reacción del presidente como "desastrosa", argumentando que "los jefes de Estado deben dar ejemplo de respetar las decisiones judiciales" y enfatizó la importancia de mantener la confianza en las instituciones judiciales para preservar la democracia.

La sentencia también tiene implicaciones para otros procesos relacionados. El tribunal desacreditó al testigo Juan Guillermo Monsalve y ordenó compulsar copias contra Jorge Enrique Vélez por falso testimonio. Estos elementos podrían afectar otros casos judiciales en curso.

El fallo ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el respeto a las decisiones de los tribunales. Tanto defensores como críticos de Uribe han sido acusados de deslegitimar a la justicia cuando los fallos no favorecen sus intereses políticos.

En este contexto de polarización, expertos como Julio César Iglesias llaman a respetar "la majestad y la independencia de la justicia" en todas las instancias, independientemente del resultado final del proceso.