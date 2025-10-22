CANAL RCN
Colombia Video

Exmagistrado Jaime Arrubla habla de lo que le espera a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia tras su absolución

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre la importancia de mantener la confianza en las instituciones judiciales.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre al expresidente Álvaro Uribe de todos los cargos en segunda instancia judicial, revocando la sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia.

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe
RELACIONADO

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Analistas de La Mesa Ancha de Noticias RCN hablaron de la más reciente decisión judicial que generó un intenso debate político y jurídico en Colombia.

La absolución del expresidente Uribe marca un hito en este prolongado proceso judicial. El tribunal consideró que las pruebas presentadas, especialmente las interceptaciones telefónicas, eran ilícitas y no podían ser utilizadas en su contra. Esta valoración difiere radicalmente de la realizada por la jueza de primera instancia.

“Para luchar por este gran pueblo”: primeras palabras de Álvaro Uribe tras ser absuelto
RELACIONADO

“Para luchar por este gran pueblo”: primeras palabras de Álvaro Uribe tras ser absuelto

Uribe volverá a la Corte Suprema tras recurso de casación

Por su parte, el abogado penalista, Miguel Ángel del Río, y el senador Iván Cepeda, representantes de las víctimas, anunciaron que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esto implica que el caso podría regresar al máximo tribunal, donde se originó inicialmente.

"Al presidente Uribe le esperan en la Corte Suprema de Justicia todas las garantías que puede tener un ciudadano colombiano para que ejerza todos sus derechos como procesado y por supuesto la presunción de inocencia y por supuesto el derecho a la defensa", afirmó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, sobre el proceso.

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe
RELACIONADO

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe

La decisión judicial desató repercusiones políticas inmediatas. Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del partido Centro Democrático, confirmó que Álvaro Uribe ocupará el puesto 25 en la lista al Senado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó duramente el fallo, cuestionando la integridad del sistema judicial colombiano.

Sobre la reacción del presidente Petro tras el fallo en segunda instancia

El exmagistrado Arrubla calificó la reacción del presidente como "desastrosa", argumentando que "los jefes de Estado deben dar ejemplo de respetar las decisiones judiciales" y enfatizó la importancia de mantener la confianza en las instituciones judiciales para preservar la democracia.

La sentencia también tiene implicaciones para otros procesos relacionados. El tribunal desacreditó al testigo Juan Guillermo Monsalve y ordenó compulsar copias contra Jorge Enrique Vélez por falso testimonio. Estos elementos podrían afectar otros casos judiciales en curso.

El fallo ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y el respeto a las decisiones de los tribunales. Tanto defensores como críticos de Uribe han sido acusados de deslegitimar a la justicia cuando los fallos no favorecen sus intereses políticos.

En este contexto de polarización, expertos como Julio César Iglesias llaman a respetar "la majestad y la independencia de la justicia" en todas las instancias, independientemente del resultado final del proceso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Murió joven tras recrear pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri de Stream Fighters

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Policía Nacional

Familia de patrullera Paula Cristina Ortega teme por su vida tras la fuga de alias El Diablo

Otras Noticias

Artistas

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

La cantante impactó a sus fanáticos al revelar la importante condición de salud que ha atravesado.

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Expertos definen la ración máxima de carne roja para reducir el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado

Brasil

Condenan a hasta 17 años de prisión a siete participantes en el intento de golpe de Bolsonaro

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025