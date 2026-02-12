CANAL RCN
Colombia

Fuerza Ciudadana oficializó candidaturas al Senado y Cámara de Representantes

El lanzamiento de las listas de Fuerza Ciudadana reunió a sectores que vienen de los acuerdos de paz y movimientos sociales que buscan consolidar su voz en el Congreso.

Foto: Fuerza Ciudadana

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
03:46 p. m.
En un acto cargado de simbolismo político y memoria histórica, la coalición Fuerza Ciudadana lanzó oficialmente sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes, marcando el inicio formal de su camino hacia el Congreso de la República.

El evento reunió a dirigentes políticos, liderazgos sociales, vocerías juveniles y representantes de procesos derivados de los acuerdos de paz.

La coalición está conformada por Comunes, el M-19 y movimientos como Voz Pública, Vocex y el Movimiento por la Constituyente Popular.

Estas fuerzas políticas buscarían consolidar una propuesta que, según sus voceros, recoge las luchas populares y promueve la participación de sectores históricamente marginados del escenario legislativo.

¿Quién es la cabeza de lista al Senado por Fuerza Ciudadana?

Uno de los momentos centrales del lanzamiento fue la presentación de Gloria Gaitán como cabeza de lista al Senado.

Su presencia fue descrita por los integrantes de la coalición como un acto de memoria activa y de reparación simbólica frente a la violencia política que ha atravesado la historia del país.

La coalición es la conformación de un proyecto político que busca fortalecer la descentralización y construir una arquitectura estatal donde el poder, aseguran, retorne efectivamente a la ciudadanía.

Para sus voceros, la participación electoral es la consolidación de un proceso histórico que busca transformar las reivindicaciones sociales en iniciativas legislativas concretas.

Las banderas de la coalición Fuerza Ciudadana

Durante la presentación, Fuerza Ciudadana expuso las principales banderas que orientarán su propuesta política. Entre ellas se destacan la paz con justicia social, la garantía de derechos fundamentales, el bienestar colectivo, la equidad de género y la seguridad integral.

También hicieron énfasis en la multiculturalidad y la diversidad como pilares de su visión de país, junto con la necesidad de una restauración ética en la vida pública.

La protección de la juventud, el cuidado del medio ambiente y la defensa de la vida fueron otros de los puntos reiterados en los discursos.

Para la coalición, el ingreso al Congreso representa la posibilidad de incidir en la formulación de leyes y en el debate público desde una perspectiva que priorice los derechos sociales, la participación amplia y la construcción de paz.

