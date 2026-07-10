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Gobierno alista estatuto antiterrorista que crea un alto comisionado y endurece acciones contra grupos criminales

La iniciativa incluye la creación de la figura de un alto comisionado contra el terrorismo.

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
03:47 p. m.
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El Gobierno nacional prepara la presentación ante el Congreso de un proyecto de estatuto antiterrorista con el que busca endurecer las medidas contra organizaciones criminales que sean catalogadas como terroristas.

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La iniciativa incluye la creación de la figura de un alto comisionado contra el terrorismo, el congelamiento de activos de personas o estructuras vinculadas con estos grupos y nuevas herramientas para facilitar el accionar de las autoridades.

Organizaciones serían incluidas en lista de terroristas

De acuerdo con la propuesta, serán consideradas organizaciones terroristas aquellas que cometan acciones como el lanzamiento de granadas, el uso de drones con fines violentos o la instalación de minas explosivas.

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Según los promotores del proyecto, estas estructuras deberán ser tratadas bajo un marco más estricto para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas a la seguridad.

El articulado también contempla la elaboración de una lista de grupos catalogados como terroristas, medida que permitiría activar mecanismos especiales de persecución y control sobre sus integrantes y redes de apoyo.

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Proyecto genera debate antes de llegar al Congreso

La iniciativa llegará a las comisiones primeras del Congreso, aunque antes será sometida a revisión por parte del Consejo Superior de Política Criminal.

Sus defensores aseguran que el país enfrenta nuevas modalidades de criminalidad que requieren instrumentos jurídicos modernos, mayor uso de tecnología y un marco legal que respalde la actuación de la fuerza pública en la lucha contra el terrorismo.

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Sin embargo, el proyecto ya despertó cuestionamientos entre algunos sectores, que advierten que Colombia cuenta actualmente con herramientas legales para combatir el terrorismo y expresan preocupación por el alcance de las facultades que tendría el Gobierno con la creación de nuevas figuras dentro de la propuesta.

El debate se trasladará ahora al escenario legislativo, donde comenzará la discusión sobre el futuro de la iniciativa.

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