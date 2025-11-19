MinDefensa comparó a menores muertos por bombardeos con joven que asesinó a Miguel Uribe: "Lo que mata no es la edad"

Las declaraciones surgieron tras el debate por los bombardeos realizados contra estructuras de las disidencias de Iván Mordisco, operaciones en las que murieron más de diez menores reclutados por el grupo ilegal.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la actuación de las Fuerzas Militares y aseguró que las decisiones se tomaron bajo criterios del Derecho Internacional Humanitario. Además, respondió al video en el que Iván Mordisco amenazó directamente el proceso electoral.

MinDefensa sobre la decisión de bombardear así hubieran menores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insistió en que las decisiones adoptadas por la institución se fundamentan en información de inteligencia y en normas internacionales aplicables al conflicto armado.

En su intervención, señaló que la cartera enfrenta determinaciones “muy complejas, muy difíciles”, pero que, con la información disponible, se opta por lo que consideran “las más correctas, aunque sean dolorosas”.

Sánchez abrió su discurso recordando a quienes han perdido la vida en medio de la confrontación armada:

Hemos perdido muchos colombianos y en honor a ellos los invito sobre todo por las víctimas del conflicto, por las víctimas que han sido menores de edad en este conflicto, los invito a ese minuto de silencio.

MinDefensa comparó a menores muertos por bombardeos con joven que asesinó a Miguel Uribe

El ministro también dedicó un extenso apartado a explicar la posición jurídica con la que el Ministerio avaló los bombardeos en los que murieron más de diez menores reclutados por las disidencias de Mordisco.

Según afirmó, estos argumentos provienen directamente de la guía del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre participación directa en hostilidades.

Esto lo sacamos de la fuente de la guía de interpretar la noción de participación directa de hostilidades del Comité de la Cruz Roja. Y dice que los menores deben tener 3 requisitos para que cubran esto de manera general: primero que hagan parte, segundo que estén entrenados y tercero que tengan los equipos para hacerlo, ahí los convierte en objetivo militar legítimo y es susceptible de un ataque legal.

Acto seguido, hizo una comparación directa: llevó el argumento al caso del joven de 17 años relacionado con el asesinato del precandidato Miguel Uribe.

Lo que mata no es la edad, díganme la edad del asesino de nuestro precandidato Miguel Uribe, 17 años. ¿Qué lo mató, la edad? No. Lo que mata no es la edad.

Esto lo dijo reiterando que la edad no determina la respuesta del Estado frente a quienes participan en hostilidades o cometen delitos graves.

Aseguró que su obligación es proteger “absolutamente a todos” y que su posición no surge de convicciones personales, sino de las normas.

Esto es lo que dicen las normas, no lo que digo yo. Los protegeremos a ustedes sin distinción alguna, así piensen diferente y así nosotros merezcamos en ese propósito.

¿Qué dijo sobre el video de 'Mordisco' amenazando las elecciones?

El ministro respondió al video divulgado por Iván Mordisco, en el que el cabecilla lanza advertencias a la institucionalidad y a las elecciones. Él calificó el mensaje como un acto incomprensible:

Este criminal salió ayer con este video, con un cinismo que uno no entiende. Aquí nos está amenazando, no a mí, o ustedes creen que al ofrecer 5 mil millones de pesos de recompensa por este criminal, riesgo que estoy corriendo, y lo correré por ustedes como lo hace un militar o un policía, eso no es en vano.

Añadió que Mordisco representa un desafío directo a la democracia.

Amenaza la democracia este bandido, si no lo contenemos allá los vamos a tener acá, si no empleamos toda la capacidad que nos ha dado el Estado los vamos a tener acá.

Finalmente, el ministro reiteró que el proceso electoral se llevará a cabo sin interrupciones.