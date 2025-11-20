CANAL RCN
Colombia Video

Más de 3.000 pescadores artesanales afectados por planta acuática en el embalse El Guájaro

La crisis en El Guájaro se ha convertido en un llamado urgente para las autoridades departamentales.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
10:05 a. m.
El embalse El Guájaro, en el departamento del Atlántico, atraviesa una emergencia que golpea de lleno a las comunidades pesqueras. Más de 3.000 pescadores artesanales se encuentran sin poder trabajar debido a la proliferación de la tarulla, una planta acuática que cubre por completo la superficie del cuerpo de agua y bloquea la navegación de las embarcaciones.

Las comunidades dependen exclusivamente de la pesca artesanal para su sustento diario, por lo que piden cuanto antes la intervención de las autoridades.

Tarulla impide la pesca en El Guájaro

Las canoas permanecen inmóviles en la orilla mientras los pescadores esperan una solución. La vegetación que cubre el embalse no solo impide la pesca, sino que también representa un riesgo para quienes intentan desplazarse.

“También nos afecta porque hay pescadores que han llegado a estar atrapados por esta tarulla y rescatarlos con otros pescadores de manera rápida”, dijo a Noticias RCN Humberto Currea, pescador de El Guájaro.

Familias piden limpieza urgente del embalse

El impacto económico y social es profundo: más de 2.000 familias que dependen de la pesca artesanal solicitan la intervención inmediata de la Gobernación del Atlántico y de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CREA).

La comunidad insiste en que no se trata de recibir ayudas temporales, sino de una solución definitiva: la limpieza del embalse para retomar sus labores y garantizar el sustento de sus hogares.

La crisis en El Guájaro se ha convertido en un llamado urgente para las autoridades departamentales, mientras los pescadores esperan que la tarulla deje de ser un obstáculo para su supervivencia.

