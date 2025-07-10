Nieto atacó y mató con un cuchillo a su abuelo de 93 años en Engativá: lo apuñaló en la cabeza

En las últimas horas fue capturado en flagrancia un hombre señalado del cruel asesinato de su propio abuelo, un adulto mayor de 93 años, en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Un vecino alertó a las autoridades del lo que habría podido ocurrió en una habitación de una vivienda contigua, donde habría escuchado golpes y gritos de auxilio.

Tras conocerse la situación, las autoridades, llegaron al lugar de los hechos y al ingresar a la vivienda encontraron en una de las habitaciones el cuerpo del hombre con varias heridas abiertas a la altura de la cabeza.

Nieto habría asesinado a puñaladas a su abuelo en Engativá

De acuerdo con el mayor, Fabián Blanco, comandante (e) de la estación de Policía de Engativá, “los hechos se presentaron en el barrio Villa Luz, mientras uniformados de la zona de atención adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por la central de radio sobre un posible hecho de afectación a la vida al interior de una vivienda”.

La Policía Nacional, a través de la estación de Engativá lograron la captura de una persona de 56 años por el delito de homicidio.

En la escena del crimen fue hallada la presunta arma homicida que correspondía a un cuchillo de cocina con la que, al parecer, le propinó las heridas que presentaba el cuerpo a la altura de la cabeza.

Así hallaron a abuelo de 93 años asesinado por su nieto

El uniformado explicó que una vez se conocieron los hechos, “de manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y con previa autorización hallaron al interior de la habitación el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 93 años con varias heridas en su cabeza”.

Uno de los propietarios manifestó a las autoridades que el responsable de estos lamentables hechos sería, al parecer, su nieto.

El hombre señalado del crimen fue capturado junto a los elementos de prueba incautados y dejados a disposición de la Fiscalía para que se responsabilice por los hechos que se atribuyen.