CANAL RCN
Colombia

¿Por qué Francia Márquez también optó por la ausencia total ante las honras fúnebres de Miguel Uribe?

La vicepresidenta, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior ratificaron que no asistirían a la misa en la Catedral Primada.

Vicepresidenta Francia Márquez
Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
03:50 p. m.
La tensión que rodea los actos fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay se agudizó luego de que desde el Gobierno nacional se confirmara que ningún alto funcionario hará presencia en la misa de despedida.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo en la Catedral Primada de Bogotá, pero la familia del congresista solicitó de manera explícita que no asistan representantes del Ejecutivo, decisión que ha sido acatada públicamente por la vicepresidenta, el presidente y el ministro del Interior.

¿Por qué Francia Márquez tampoco asistirá a la misa de despedida de Miguel Uribe?

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, la vicepresidenta Francia Márquez expresó sus condolencias a la esposa, familiares y allegados del senador asesinado.

He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, y respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré a las Honras Fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá.

También hizo un llamado a la unión nacional en medio de la crisis que atraviesa el país:

Desde la Vicepresidencia de Colombia, acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento. Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz.

Gustavo Petro respondió ante su inasistencia a las honras fúnebres de Miguel Uribe

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en un breve pronunciamiento, sostuvo que la ausencia no responde a falta de voluntad, sino al respeto por la decisión familiar y para evitar que el sepelio sea escenario de confrontaciones políticas.

No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio.

Recordemos que, la confirmación de la familia fue revelada inicialmente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que la petición fue directa y que por ello el presidente no estará en la ceremonia religiosa.

