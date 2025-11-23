Tres capturados en San Cristóbal mientras desvalijaban vehículo hurtado en patio de vivienda

En las últimas horas, uniformados del CAI Bello Horizonte lograron la captura de tres hombres en el barrio Bello Horizonte, localidad de San Cristóbal, por el delito de receptación.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras desvalijaban un vehículo reportado como hurtado en septiembre, dentro del patio de una vivienda del sector.

La patrulla fue alertada por la central de radio sobre la presencia del automotor en el inmueble. Tras recibir acceso voluntario a la residencia, los policías verificaron la placa y confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como robado.

Durante el procedimiento, dos de los implicados intentaron huir hacia otra vivienda, pero fueron capturados junto con la persona que presuntamente había retirado varias piezas del automotor.

Policía de Bogotá confirma antecedentes de los detenidos

El Teniente Coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, señaló que luego de la activación del plan candado en el sector de Bello Horizonte “esas personas pretenden huir del lugar a lo cual las zonas de atención logran la captura de los mismos”.

El oficial agregó que los capturados presentan antecedentes por hurto calificado, hurto de vehículos y receptación.

Policía de Bogotá invita a denunciar al 123

“Inclusive uno de ellos había sido capturado ocho días antes por el mismo delito. Al ser presentados ante la autoridad competente, dos de los cuales quedan con medida de aseguramiento intramural y a uno se le otorga la libertad”, indicó el comandante Flórez.

La Policía Metropolitana de Bogotá reafirmó su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.